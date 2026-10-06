O companie germană investește 25 de milioane de euro pentru a construi o nouă fabrică în România. În ce oraș se va deschide

Zeci de milioane de euro urmează să fie investite în construirea unei noi fabrici în țara noastră. Investiția este făcută de o companie germană care dorește să producă componente pentru semiremorci și să asambleze vehicule complete în țara noastră.

Noua fabrică se va construi în Oradea Foto: Primăria Oradea

Proiectul urmează să creeze undeva în jur de 200 de noi locuri de muncă, iar producția la noua fabrică este programată să înceapă din anul 2028. Potrivit adevarul.ro, Consiliul Local Oradea deja a aprobat vânzarea a 11,75 hectare din Parcul Industrial Eurobusiness IV către Schmitz Cargobull, un mare producător german de semiremorci.

Terenul se află în zona Căii Sântandreiului și urmează să fie cumpărat de către Schmitz Cargobull Oradea Components SRL, companie deținută de către grupul german. Prețul pentru teren este de 3,76 milioane de euro, fără TVA, iar plata va fi făcută în 25 de rate anuale.

Investiția totală ajunge la 25 de milioane de euro

În total, investiția în noua fabrică va ajunge la aproximativ 25 de milioane de euro, iar o hală cu o suprafață de aproximativ 23.500 de metri pătrați va fi ridicată pe terenul achiziționat în Oradea. În noua fabrică se vor produce subansamble de șasiu pentru semiremorci și se vor asambla vehicule complete.

Compania își dorește să creeze undeva în jur de 200 de noi locuri de muncă, iar lucrările la noua fabrică se vor desfășura foarte repede.

Fabrica se va deschide în 2028

Lucrările la noua fabrică ar trebui să înceapă de anul viitor, din vara lui 2027. Compania își dorește ca fabrica să poată începe producția încă din 2028, iar investiția totală va ajunge la aproximativ 25 de milioane de euro.

„Această sumă se referă strict la construcția halei și la dotările acesteia. Terenul va fi plătit separat. Va fi, cu siguranță, cea mai mare investiție din Parcul Industrial IV. Aici mai sunt și alte parcele, dar mult mai mici”, a spus primarul Florin Birta, conform sursei citate.