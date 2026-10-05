Câtă sare trebuie folosită la varza murată. Așa va avea un gust și o textură cu adevărat perfectă

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din țara noastră vor începe să se ocupe de pregătitul murăturilor. Iar o întrebare foarte importantă pe care trebuie să o avem în vedere este cât de multă sare trebuie, de fapt, să folosim.

Varza murată este ușor de pregătit Foto: IStock

Sarea este un ingredient crucial pentru murături, iar cantitatea pe care o vom folosi va avea un impact direct asupra calității murăturilor pe care le pregătim. Sarea nu afectează numai gustul verzei murate, ci și textura acesteia. Practic, dacă folosim o cantitate corectă de sare, varza își va menține o textură crocantă în borcan de-a lungul întregii ierni.

O metodă foarte simplă pentru a stabili cât de multă sare trebuie folosită: să calculăm în funcție de greutatea verzei. De exemplu, dacă avem numai un kilogram de varză, undeva între 20 și 25 de grame de sare vor fi suficiente.

Câtă sare trebuie folosită la varza murată

În același timp, atunci când știm că vom mura trei kilograme de varză, cantitatea optimă de sare este de aproximativ 60-75 de grame. Însă, atunci când pregătim cantități mai mari de varză murată, cum ar fi cinci kilograme, ar trebui să folosim 100-125 de grame de sare.

Iar, nu în ultimul rând, pentru butoaiele mai mari, în care vom mura aproximativ zece kilograme de varză, cantitatea optimă de sare care ar trebui folosită este de 200–250 de grame.

Hreanul este crucial pentru varza murată

Potrivit tradiției din țara noastră, varza trebuie pusă la murat după Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie. Însă, nu ar trebui să ne ocupăm de murături după 30 noiembrie. Această fereastră, între 26 octombrie și 30 noiembrie, ne permite să pregătim o varză murată cu adevărat delicioasă, perfectă pentru sarmalele de Crăciun.

De asemenea, pentru că varza să aibă o textură cât mai plăcută, trebuie să punem în borcan și puțin hrean. Dacă nu dorim să folosim acest ingredient, putem apela la boabe de muștar sau chiar și la usturoi.