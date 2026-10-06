 Dovlecii unei familii din județul Maramureș au ajuns la mărimi impresionante: „Îi lăsăm să mai crească”. Secretul simplu din spatele uriașilor
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Dovlecii unei familii din județul Maramureș au ajuns la mărimi impresionante: „Îi lăsăm să mai crească”. Secretul simplu din spatele uriașilor

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Dovlecii sunt vedeta incontestabilă a toamnei, iar o familie din județul Maramureș are o recoltă de-a dreptul impresionantă în propria grădină. Dovlecii lor din acest an au crescut la dimensiuni de-a dreptul incredibile și se pot dezvolta în continuare.

În satul Ocoliș din județul Maramureș, familia Mureșan se bucură de o recoltă spectaculoasă de dovleci. Iar legumele încă au frunzele verzi, lucru care arată că se pot dezvolta în continuare. Proprietarii încă nu se grăbesc să culeagă dovlecii uriași, iar, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, mai mulți dovleci au ajuns la mărimi impresionante în acest an.

„Vedeți aici un lan verde. Sunt dovlecii uriași. Soțul meu i-a plantat. Acesta este unul dintre ei, hai că vă mai arăt și altul”, a spus proprietara Grădinii Mureșan Ocoliș, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Dovlecii familiei au ajuns la mărimi uriașe

Familia nu a cules încă dovlecii deoarece îi lasă să ajungă complet la maturitate. Potrivit proprietarei, atât timp cât frunzele lor sunt verzi, ei încă se pot dezvolta și vor ajunge la mărimi chiar și mai mari.

„Îi lăsăm să mai crească, pentru că au frunzele verzi. O să vedeți și cum o să-i ducem acasă, atunci o să-i cântărim”, a mai spus proprietara.

Legumele încă se mai pot dezvolta

Un truc pentru ca dovlecii să ajungă la astfel de mărimi incredibile este să existe suficient de mult spațiu între ei, atunci când sunt plantați. În grădina soților Mureșan mai sunt roșii, ardei, vinete, ceapă și chiar și pepene de iarnă.

„Un amănunt de reținut atunci când îi plantăm este să lăsăm suficient de mult spațiu între ei. Dovleacul, când se dezvoltă, se întinde pe o suprafață mare și face frunze mari”, a spus femeia.

Pe lângă cultivarea legumelor, familia din județul Maramureș se ocupă și de pregătirea de produse tradiționale. Soții Mureșan pregătesc murături, gogonele cu miere și alte preparate pe care le fac din produsele din propria lor grădină.

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