Trucul simplu care te ajută să faci ouă ochiuri perfecte, fără să se mai lipească de tigaie. Metoda ingenioasă pe care puțini o știu

Ouăle ochi se numără printre cele mai simple și mai gustoase preparate pe care le putem pregăti. Însă, chiar și o rețetă atât de simplă ascunde unele secrete care îi pot transforma complet gustul. Iar un truc simplu va face ca ouăle ochi să nu se mai lipească niciodată de tigaie.

Ouăle ochi vor fi foarte ușor de pregătit Foto: IStock

Ouăle ochiuri sunt, fără doar și poate, una dintre cele mai simple rețete la care putem apela atunci când dorim să pregătim o masă rapidă. Practic, tot ce ne trebuie pentru a pregăti acest preparat este un ou și puțin ulei. Însă, chiar și această rețetă simplă poate fi transformată în ceva mai complex și, desigur, ceva mult mai gustos.

De exemplu, o problemă de care mulți oameni s-au lovit atunci când pregătesc ouă ochi este faptul că acestea se lipesc adesea de tigaie. Din fericire, potrivit express.co.uk, un singur truc ne poate ajuta să evităm această problemă.

Trucul secret pentru ouă perfecte

Mai precis, motivul pentru care ouăle se lipesc de tigaie ține de temperatura acesteia. Iar, potrivit unei experte britanice, putem verifica acest lucru folosind doar o simplă picătură de apă.

„Ți se întâmplă de fiecare dată să se lipească mâncarea atunci când folosești o tigaie din inox? Se întâmplă pentru că omiți un pas esențial și îți voi arăta care este acesta. Totul ține de preîncălzirea tigăii la temperatura potrivită. Pune tigaia pe foc mediu și, din când în când, stropește-o cu puțină apă. Nu vrem ca apa să sfârâie și să se evapore imediat”, a explicat experta de la Devon Cookery School.

Este o metodă foarte simplă

Experta britanică a arătat apoi cum este turnată apă în tigaie, înainte ca aceasta să se transforme în mici biluțe care se puteau deplasa pe suprafața tigăii.

„Acesta este semnul că tigaia este suficient de încinsă și că ai creat acum o suprafață antiaderentă. Poți începe să gătești. Chiar este atât de simplu și totul ține de controlul temperaturii”, a spus specialista.