 Când trebuie tuns gazonul pentru ultima oară înainte de iarnă. Greșeala pe care o fac mulți români
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Când trebuie tuns gazonul pentru ultima oară înainte de iarnă. Greșeala pe care o fac mulți români

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O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să facem primii pași în luna octombrie iar, în scurt timp, temperaturile din întreaga țară vor începe să fie din ce în ce mai reci. Pentru românii care stau la curte, în această perioadă a anului apar mai multe întrebări, mai ales legate de gazon. Iar, potrivit experților, este important să știm precis când trebuie tunsă iarba pentru ultima oară înainte de sosirea iernii.

Gazonul trebuie tuns în această lună
Gazonul trebuie tuns în această lună Foto: Vecteezy

Toamna deja începe să-și intre tot mai puternic în drepturi, iar după o perioadă îndelungată de vreme caldă și chiar caniculară, începem să resimțim deja schimbarea tot mai rapidă a temperaturilor. Cum vremea începe să se răcească tot mai mult, românii care stau la curte încep să se întrebe când trebuie să tundă pentru ultima oară gazonul înainte de sosirea iernii.

Potrivit express.co.uk, dacă iarba este tunsă prea devreme, ea va avea, în cele din urmă, un aspect neîngrijit. La polul opus, dacă o tundem târziu, chiar la începutul iernii, gazonul va fi mult mai vulnerabil în fața frigului.

Când trebuie tuns gazonul pentru ultima oară înainte de iarnă

Este important să fim atenți la condițiile meteo, pentru a alege fereastra ideală de timp pentru acest lucru.

„Octombrie este luna în care temperatura începe să scadă, iar creșterea ierbii încetinește, semn că se apropie momentul ultimei tunderi a gazonului”, spun experții britanici de la The Grass Seed, un magazin important care comercializează gazon și produse pentru acesta.

Ce sfaturi oferă specialiștii

Vom ști că a venit momentul să tundem gazonul pentru ultima oară atunci când vedem că ritmul creșterii a încetinit vizibil, comparativ cu luna septembrie. De obicei, acest lucru se întâmplă în octombrie, dar dacă este o lună foarte caldă, este posibil să tundem gazonul pentru ultima oară înainte de iarnă în noiembrie.

Există și câteva lucruri pe care trebuie să le facem când va veni acest moment.

„În primul rând, îndepărtați și strângeți frunzele și alte resturi de pe gazon. Ridicați lamele mașinii de tuns iarba și mențineți-le la cea mai înaltă poziție”, spun experții.

„Urmărește doar să tunzi vârfurile firelor de iarbă. Nu tunde gazonul prea scurt. Evită să tunzi gazonul în zilele cu îngheț sau când este excesiv de umed”, mai spun aceștia.

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