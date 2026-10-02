 „Soțul meu e îndrăgostit de valetul lui”. Fratele Prințesei Diana, adevărul despre momentul care l-a șocat
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„Soțul meu e îndrăgostit de valetul lui”. Fratele Prințesei Diana, adevărul despre momentul care l-a șocat

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Într-un interviu acordat jurnalistei Katie Couric, Charles Spencer a detaliat momentul în care sora lui, Prințesa Diana, i-a mărturisit că intenționează să divorțeze de Prințul Charles, spunându-i fără ocolișuri: „Soțul meu e îndrăgostit de valetul lui.”

Charles Spencer, fratele mai mic al Prințesei Diana, dezvăluiri neașteptate
Charles Spencer, fratele mai mic al Prințesei Diana, dezvăluiri neașteptate Foto: getty images/arhivă

Zvonul negat la vremea aceea. Ce spune fratele Prințesei Diana

Afirmația, pe care Spencer o descrie ca fiind „șocantă”, nu a fost discutată în profunzime la acel prânz. „Nu am insistat, pentru că vestea principală era divorțul. Dar îmi amintesc perfect ce a spus, pentru că era o frază care te lovea direct”, a povestit el, în cadrul interviului.

Subiectul nu este complet nou în spațiul public. În 2003, zvonuri privind un „incident” între Prințul Charles și un membru al staffului au circulat intens, până când fostul secretar privat al acestuia, Sir Michael Peat, a emis o dezmințire fermă.

Spencer a subliniat în interviu că Diana nu a menționat niciun nume și că nu a revenit asupra subiectului nici ulterior. Întrebat dacă a presupus că valetul era bărbat, el a răspuns simplu: „Există și valete femei, dar în mod normal este un rol masculin”.

El a spus atunci că acuzațiile erau „total neadevărate și fără niciun sâmbure de adevăr”, încercând să oprească speculațiile care deveniseră „monedă curentă”.

O căsnicie marcată de nefericire

Katie Couric a remarcat că, în aceeași perioadă, Diana era deja conștientă de relația extraconjugală a lui Charles cu Camilla, actuala regină. „Deci era vorba de valet și de Camilla?”, a întrebat ea. Spencer a evitat să speculeze: „Tot ce pot face este să consemnez ce a spus Diana. Nu am explorat acel subiect, dar era o afirmație importantă”.

El a recunoscut că, privind înapoi, este evident că anii petrecuți într-o căsnicie lipsită de afecțiune au afectat-o profund pe Diana. Spencer a rememorat contrastul dintre tânăra de 19 ani, entuziasmată și plină de speranță, și femeia „tristă și resemnată” care i-a spus că mariajul ei se încheie.

Charles Spencer a mărturisit că nu a realizat cât de profundă era nefericirea surorii sale până la apariția biografiei „Diana: Her True Story”, publicată în 1992. Cartea, la vremea respectivă controversată, a dezvăluit că Diana colaborase în secret cu autorul, oferind detalii despre depresia ei și gândurile de sinucidere.

„Regret să spun că eram probabil prea prins în propria mea viață. Cred că Diana vorbea mai mult cu mama și surorile noastre despre problemele ei din căsnicie decât cu mine”, a spus Spencer.

Când i-a spus că lucrează cu Morton, autorul cărții, el a încercat să o oprească: „I-am spus: ‘Nu ar trebui să faci asta.’ Iar ea mi-a răspuns: ‘Trebuie.’”

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