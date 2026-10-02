 Ciorbele românești, apreciate în Europa! 13 preparate tradiționale au intrat în top 100
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Ciorbele românești, apreciate în Europa! 13 preparate tradiționale au intrat în top 100

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Gastronomia tradițională românească se impune la nivel continental cu un număr record de preparate recunoscute oficial. Nu mai puțin de 13 ciorbe, borșuri și supe autohtone au fost incluse în prestigiosul clasament al celor mai apreciate 100 de supe din Europa.

Bucătăria românească, în topurile europene
Bucătăria românească, în topurile europene Foto: pexels

Simplitatea ingredientelor locale și rețetele transmise din generație în generație au transformat supele românești în adevărați ambasadori culturali. 

Ciorba de fasole cu afumătură ocupă locul 13 în ierarhia europeană

Marea favorită din gastronomia românească s-a dovedit a fi ciorba de fasole cu afumătură, poziționată pe un onorant loc 13 în topul continental. Aceasta este urmată îndeaproape în primele poziții de ciorba rădăuțeană și supa clasică de pui de casă.

În inima Bucovinei, la Gura Humorului, secretul acestui preparat constă în timpul îndelungat de gătire și folosirea ingredientelor curate.

„Punem legumele pentru ciorbă. Lăsăm puţin la călit şi adăugăm bulion. Adăugăm rasolul tăiat cubuleţe, fiert mai devreme. Lăsăm la călit puţin să prindă gust, adăugăm fasolea, care a fost fiartă timp de două ore. După care se adaugă apa şi se lasă la fiert la foc mic timp de o oră jumate. Când este gata, se pune fierbinte în pâine. O putem servi cu ardei iute, ceapă. Şi este numai bună de servit”, a explicat bucătarul chef Bianca Scurtu.

Pe lângă consacrata rețetă rădăuțeană, zona Sucevei atrage turiști din întreaga lume și cu o delicatesă unică marcă înregistrată la OSIM: ciorba ciocăneșteană, gătită cu păstrăv afumat și hribi de pădure.

Peste 50% dintre români consumă ciorbă de cel puțin patru ori pe săptămână

Potrivit datelor statistice, ciorba rămâne pilonul alimentației de zi cu zi în România: mai bine de jumătate dintre români o consumă de cel puțin patru ori pe săptămână, iar mulți mărturisesc că o pun pe masă zilnic.

În unitățile de alimentație publică și restaurante, prețul mediu pentru o porție de ciorbă variază între 25 și 39 de lei.

Popularitatea preparatului este confirmată și de consumatori, care subliniază profilul aromatic complex: „Ciorbele şi supele noastre au personalitate. Ciorba rămâne şi un simbol al tradiţiei strămoşilor, istorie, amintire. Ciorba rădăuţeană are şi smântână, şi pui, şi gust, vine foarte fierbinte şi cu arome”, potrivit Observator. 

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