Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul

Un incident stânjenitor a umbrit petrecerea anuală a trustului Antena Group, organizată joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey din Buftea.

Moment surprinzător din partea Antena 1 Foto: Facbeook

În fața a sute de invitați din mediul de afaceri, pe ecranele gigant a apărut o jignire la adresa principalului post concurent, Pro TV. Conducerea trustului a confirmat oficial derapajul, catalogându-l drept o inițiativă nefericită a unui angajat din echipa tehnică.

Mesaj jignitor proiectat în fața partenerilor publicitari

Evenimentul reunea întreaga conducere a televiziunii, vedete, angajați, dar și clienți de publicitate și reprezentanți ai marilor agenții media din România, adunați pentru a afla noutățile grilei de toamnă.

În plină desfășurare a petrecerii, atmosfera festivă a fost întreruptă de apariția pe monitoare a unei grafice generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe directorul general Sorin Alexandrescu alături de un text vulgar îndreptat direct împotriva rivalilor de la Pro TV.

Conform imaginilor video intrate în posesia presei, textul obscen a rulat pe ecranele din sală sub ochii a sute de oameni din industrie, stârnind uimire în rândul celor prezenți. Proiecția a rămas vizibilă timp de câteva secunde, fiind filmată discret de o parte dintre participanți înainte de a fi retrasă de pe ecrane.

Reacția oficială a trustului: „O glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”

Contactați pentru o poziție oficială de HotNews, reprezentanții postului au confirmat veridicitatea imaginilor și au precizat că persoana responsabilă a fost deja trasă la răspundere.

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv. E o imagine făcută folosind inteligența artificială.”

„Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a precizat Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

Reacția președintelui CNA

Întrebat de HotNews despre momentul de la petrecerea Antena 1, președintele CNA, Valentin Jucan, a avut o reacție ironică: „Este clar de ce măsurătorile din baie nu se potrivesc cu măsurătorile de audiență”.

Jucan și-a încheiat declarația spunând: „Nu pot să am altă reacție la un astfel de comportament”.