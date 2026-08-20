 Cristina Petre, copleșită de emoții înaintea difuzării „Insula Iubirii – Reuniuni”: „Închid un capitol!”
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Cristina Petre, copleșită de emoții înaintea difuzării „Insula Iubirii – Reuniuni”: „Închid un capitol!”

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Cristina Petre a vorbit despre momentul în care telespectatorii vor putea urmări „Insula Iubirii – Reuniuni”, ediția programată în această seară la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a recunoscut că retrăiește intens emoțiile legate de experiența din emisiune și a făcut o serie de mărturisiri despre starea prin care trece înaintea difuzării.

Cristina Petre. Foto: social media/captură tv
Cristina Petre. Foto: social media/captură tv

Cristina Petre a luat o decizie importantă pentru ea

Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, însoțit de mai multe fotografii cu ea din perioada sezonului 8, când a participat la emisiunea filmată în Thailanda alături de Andrei Rotaru, fostul său soț, Cristina a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Deși consideră că a lăsat acea etapă în urmă, fosta concurentă spune că experiența i-a lăsat lecții pe care nu le va uita.

„Închid un capitol.

Diseară, la 20:30, când începe episodul «REUNIUNI» @insulaiubirii_oficial, o să mă uit, probabil, cu inima puțin strânsă, la o Cristina pe care astăzi o recunosc cu greu.

Am deschis arhiva din telefon și, dacă ar fi să aleg un singur lucru care a rămas din perioada aceea, cred că ar fi... lacrimile. Lacrimi când primeam vești, lacrimi la bonfire, lacrimi în momente în care nu mai știam ce să fac cu toate emoțiile pe care le aveam.

Am făcut lucruri din impuls, am reacționat din durere, am încercat să merg înainte chiar și atunci când, în interiorul meu, eram făcută bucăți. M-am apucat de fumat, am băut în anumite momente, am mers la activități chiar și atunci când sufletul meu ar fi vrut doar să dispară puțin din tot ce se întâmpla.

Și poate cel mai tare mă surprinde faptul că, dacă mă întrebi astăzi ce am spus la acest ultim bonfire «REUNIUNI»... sincer, nu-mi amintesc mare lucru. Probabil pentru că eram prea ocupată să plâng ca să mai țin minte discursul”, începe mesajul publicat de fosta concurentă „Insula Iubirii” pe rețelele de socializare. 

„Am puțin inima strânsă pentru ceea ce urmează să văd diseară”

Cristina Petre a recunoscut că revederea imaginilor din perioada petrecută în „Insula Iubirii” îi trezește amintiri puternice și o face să privească diferit femeia care era atunci. Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru spune că a trecut prin momente dificile, în care a reacționat din impuls și durere, însă consideră că acea experiență a ajutat-o să se regăsească și să privească astăzi totul dintr-o perspectivă mai liniștită.

„Dar astăzi mă voi uita la imagini dintr-un loc mult mai liniștit. Nu pot spune că voi privi detașată, pentru că ar fi o minciună. Sunt imagini dintr-o perioadă care m-a schimbat și care a lăsat urme. Dar sunt și imagini ale unei femei care a trecut prin toate acele stări și care, încet-încet, a învățat să se întoarcă la ea.

Așa că da, am puțin inima strânsă pentru ceea ce urmează să văd diseară. Dar, pentru prima dată, nu mai vreau să mă întorc acolo.

Vreau doar să privesc, să înțeleg și să las trecutul acolo unde îi este locul. Poate că episodul de diseară nu va fi despre cum m-a găsit insula atunci. Poate va fi despre cum mă găsește pe mine astăzi. Mai liniștită. Mai conștientă. Mai aproape de mine. Și poate, odată cu el, închid și eu ușa către perioada aceea. Cristina de atunci a făcut ce a putut cu ce știa și cu ce simțea. Cristina de astăzi îi mulțumește că a rezistat”, a conchis vedeta. 

Andrei Rotaru și Cristina Petre s-au despărțit 

După mai bine de un deceniu petrecut împreună, Cristina Petre și Andrei Rotaru au ajuns în cele din urmă la despărțire. Relația lor a trecut prin numeroase momente dificile, iar participarea la „Insula Iubirii” a pus și mai multă presiune asupra cuplului. Povestea celor doi a fost intens urmărită de public, care a aflat chiar de la ei despre problemele și conflictele din relație.

În cadrul unui interviu, Andrei Rotaru a vorbit deschis despre sentimentele pe care le-a avut pentru Cristina și despre eforturile pe care susține că le-a făcut de-a lungul relației pentru a-i oferi ceea ce își dorea. La acel moment, fostul soț al Cristinei mărturisea că a rămas alături de ea ani la rând din dorința de a primi iubirea pe care o aștepta.

Andrei Rotaru și Cristina Petre s-au despărțit. Foto: social media
Andrei Rotaru și Cristina Petre s-au despărțit. Foto: social media

„Dacă am avut o luptă în viața asta și nu am câștigat-o, a fost lupta pentru iubirea ei. Iubirea pe care mi-am dorit-o din totdeauna. Iubirea pe care am așteptat-o. Din cauza asta am stat atâția ani în relația asta. Din cauza asta am stat în ultimii doi ani și am așteptat după iubirea ei.

Eu vreau să-și aducă aminte și lucrurile frumoase, și lucrurile urâte și să nu pună în balanță doar ce visează ea. Vreau să înțeleagă ce simt și eu. Dacă am simțit ceva, a fost iubire. N-am venit cu altceva la pachet. Dacă am făcut ceva, am făcut o casă pentru că ea a vrut. Dacă am făcut o frizerie, un salon, a fost fiindcă ea a vrut.

Dacă am mers unde am mers și am fost unde am fost, a fost pentru că mi-am dorit să o duc acolo și să trăiesc cu ea. Totul din partea mea a fost doar din iubire. Nu am avut niciun interes. Nu mi-a oferit nici iubire, nici bani, nici stabilitate, nici nimic. Așa că să-mi spună și ea mie ce a oferit.”

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