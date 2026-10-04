 Ella Vișan, cu fața plină de răni după ce a căzut în gol de la 100 de metri. Ce a pățit fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
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Ella Vișan, cu fața plină de răni după ce a căzut în gol de la 100 de metri. Ce a pățit fosta concurentă de la „Insula Iubirii”

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Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a trecut prin clipe de coșmar în timpul unei drumeții pe munte. Ella Vișan a povestit că s-a prăbușit în gol de la aproximativ 100 de metri și le-a arătat urmăritorilor săi cum arată după accident.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru.
Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Foto: Antena 1

Alături de mai multe prietene, fosta parteneră a lui Andrei Lemnaru s-a aventurat într-o drumeție pe Vârful Negoiu. Excursia s-a încheiat însă într-un mod neașteptat, după ce tânăra s-a prăbușit în gol de pe o stâncă, de la o înălțime de aproape 100 de metri.

„O experiență pe care nu am cum să o uit”

Ella Vișan s-a afișat ulterior cu mai multe lovituri la nivelul feței și a mărturisit că are dureri în tot corpul. Tânăra a descris experiența drept una extrem de neplăcută și speră ca pe viitor să nu mai treacă printr-un astfel de moment.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de m de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a declarat Ella Vișan în mediul online.

Ella Vișan a făcut haz de necaz după accident

Chiar și după experiența prin care a trecut, fosta concurentă a încercat să își păstreze simțul umorului. Ella a povestit că, înainte de accident, se gândea la problemele pe care le-ar putea avea cu transportul din Porumbacu spre Brașov, însă situația s-a schimbat complet după căzătură.

Ella Vișan, rănită după căzătură.
Ella Vișan, rănită după căzătură. Foto: Instagram

„Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu la Brașov, acum știu sigur că o să ajung cu ambulanța. Râdem, glumim, dar a fost groaznic”, a mai spus tânăra.

Ella Vișan a ținut să le mulțumească și celor care au coborât în vale pentru a ajunge la ea și a o scoate din locul în care căzuse.

„Mulțumesc băieților care au venit după mine, în vale, și m-au luat”, a transmis fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

Maria Avram, dezvăluiri despre ruptura de Ella Vișan

Ella Vișan s-a făcut remarcată în sezonul „Insula Iubirii” în care a participat alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. În timpul emisiunii, tânăra a început o idilă cu ispita Teo Costache, însă relația dintre cei doi nu s-a concretizat ulterior.

În perioada petrecută în Thailanda, Ella s-a apropiat și de Maria Avram, concurentă în același sezon, care participa alături de soțul ei, Marius. Cele două au continuat să se afișeze împreună și după încheierea emisiunii, iar la un moment dat păreau să aibă o relație de prietenie foarte apropiată.

Ulterior, însă, lucrurile s-au schimbat. Maria Avram a vorbit recent despre motivele pentru care s-ar fi îndepărtat de Ella și a explicat că diferențele de principii au determinat-o să pună punct prieteniei.

„Nu mai împărțim aceleași valori morale și principii.Eu nu m-am certat niciodată cu nimeni în viața asta, chiar nu m-am certat cu nimeni. Ideea este că atunci când văd că un om nu mai împarte aceleași valori cu mine, mă îndepărtez, plec”, a spus Maria Avram în cadrul podcastului Facetoface.  

„Am aflat niște lucruri care m-au dezamăgit profund”

Maria Avram a mărturisit că, deși spune că a fost alături de Ella Vișan și nu a dat crezare lucrurilor pe care le auzea despre ea, ulterior ar fi aflat anumite informații care au făcut-o să privească diferit relația dintre ele.

„Nu a avut loc o discuție finală, eu consider că am fost alături de ea 100 la sută, nu am luat nimic de bun din ceea ce spuneau oamenii, am fost sincer alături de ea. Când mă atașez o fac cu sufletul, nu o fac de fațadă sau să fiu falsă, însă între timp am aflat niște lucruri care m-au dezamăgit profund, lucruri care nu au avut nicio treabă cu realitatea, despre mine și Marius, casa noastră, lucruri care m-au deranjat foarte tare”, a mai spus Maria Avram.

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