Secretul tenului Valentinei Pelinel, la 45 de ani. De ce fuge de soare și ce procedură face la 6 luni

Ajunsă la vârsta de 45 de ani, Valentina Pelinel spune că, de-a lungul timpului, a învățat ce rutină de îngrijire a tenului i se potrivește.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Foto: Arhiva Click!

Soția lui Cristi Borcea a vorbit, în cadrul unui interviu, despre procedurile la care apelează pentru a-și menține pielea fermă și radiantă, dar și despre regulile de la care nu se abate atunci când vine vorba despre prevenție.

La ce proceduri de îngrijire apelează Valentina Pelinel

Vedeta mărturisește că este foarte atentă la noutățile din domeniul frumuseții și preferă să se informeze înainte de a apela la un tratament. Valentina Pelinel spune că o preocupă în special procedurile de prevenție și că îi place să știe cât mai multe despre efectele acestora.

„Sunt genul de femeie căreia îi place să știe. Întotdeauna mă interesez și îmi place să știu de toate despre acest domeniu al frumuseții, despre proceduri și despre prevenții, mai ales. Pentru că prevenția este cea mai importantă. Nu poți să îți faci la infinit ceva, pentru că oameni suntem”, spune Valentina într-un interviu viva.ro.

Valentina Pelinel, atentă la procedurile de înfrumusețare

Printre procedurile care i se potrivesc foarte bine, Valentina Pelinel enumeră tratamentele de biostimulare, despre care spune că stimulează producția propriului colagen. Vedeta a explicat și că apelează la botox o dată la șase luni, fără să grăbească intervalul dintre proceduri, deoarece pune sănătatea pe primul loc.

„Apreciez foarte mult procedurile de biostimulare, în afară de botox pe care și eu mi-l fac la șase luni și niciodată mai devreme… Pentru că trebuie să te gândești și la sănătatea ta. Procedurile de biostimulare îmi plac pentru că ele stimulează propriul colagen. Sunt multe în ziua de astăzi.”

Regula de aur: SPF 50 și cât mai puțin soare pe față

Pe lângă procedurile estetice și metodele de îngrijire pe care le folosește, Valentina Pelinel spune că are și o regulă de la care nu se abate: evită expunerea directă a feței la soare. Vedeta folosește protecție solară, dar le recomandă și celorlalte femei să fie atente la acest aspect.

„Bine. Uite, eu nu stau la soare niciodată cu fața! Oricum, eu aplic spf 50. E clar că soarele este bun, dar și îmbătrânește! De la asta nu mă abat. Și asta le recomand tuturor femeilor, să nu stea la soare cu fața! În rest, nu știu cât de silitoare pot să spun că sunt, că fac tratamente… Uneori, poate nu mă demachiez seara, ca orice om. Nu sunt ca la carte! Dar la spf-uri nu renunț și nu stau la soare cu fața, după cum am spus. Și altceva cu sfințenie să recomand? Personalizarea.”

Valentina Pelinel: „Când apare ceva nou, mă bucur că am ocazia să încerc”

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, vedeta a vorbit și despre alte proceduri la care a apelat în ultima perioadă, dar și despre modul în care le explică fiicelor sale importanța îngrijirii pielii.

Valentina Pelinel spune că micuțele sunt deja curioase în ceea ce privește produsele de machiaj și că le lasă să se joace, însă le-a explicat că, atât timp cât au pielea frumoasă, nu au nevoie să folosească astfel de produse în exces.

„Fetițele îmi iau direct machiajele, se joacă, se distrează. Le place și lor, le-am explicat că au pielea frumoasă și nu trebuie să o strice. Eu o să continui cu botoxul la 6-8-10 luni. Chiar acum e momentul să-l fac dar vreau să aștept cât mai mult. În ultimul timp am apelat la Volnewmer (n.r.: tratament de lifting facial cu radiofrecvență, non-invaziv), cred că acum câteva zile am făcut ultima ședință, am mai făcut Sculptra. Și când apare ceva nou, mă bucur că am ocazia să încerc”, am aflat de la soția lui Cristi Borcea.