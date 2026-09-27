 Cum îi convinge Valentina Pelinel pe copiii ei să mănânce legume. Metoda care i-a făcut pe toți să râdă. „Pentru unii e nebunie“
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Cum îi convinge Valentina Pelinel pe copiii ei să mănânce legume. Metoda care i-a făcut pe toți să râdă. „Pentru unii e nebunie“

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Valentina Pelinel a pus piciorul în prag și s-a hotărât să-i facă pe copiii ei să mănânce mai mule legume. Astfel, ea a publicat și modul în care a încercat să-i convingă să ducă o viață mai sănătoasă.

Valentina Pelinel.
Valentina Pelinel. Foto: Instagram

Soția lui Cristi Borcea este 100% dedicată familiei sale și este extrem de implicată în creșterea copiilor ei. Cei doi s-au căsătorit în 2018, iar Valentina Pelinel îi iubește în mod egal și pe copiii afaceristului din mariajele anterioare. Cum a încercat ea să-i facă să mănânce mai sănătos. Metoda ei a stârnit multe râsete.

Cum încearcă Valentina Pelinel să-și convingă copiii să mănânce mai multe legume

Valentina Pelinel își petrece majoritatea timpului cu cei mici. Are împreună cu Cristi Borcea trei copii: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania. În total, cu tot cu copiii din căsătoriile anterioare ale afaceristului, are nouă copii. Pe toți îi iubește în mod egal, fiind o mamă foarte dedicată.

„9 copii. Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită“, a scris Valentina Pelinel, pe Instagram.

Recent, soția lui Cristi Borcea a arătat pe rețelele de socializare cum încearcă să-i facă pe Milan, Indira și Rania să mănânce mai multe legume. I-a filmat pe aceștia în timp ce se jucau, moment în care a luat în mână o foaie de varză și a început să mănânce din ea și să arate cât de bună e.

Cei mici au vrut să facă și ei la fel, doar că gustul nu a fost pe măsura așteptărilor lor. Ce a făcut, de fapt, Valentina Pelinel? În spatele foii sale de varză se ascundea o bucată de ciocolată. 

„Ce nu face o mamă ca să-și convingă сорії să mănânce legume... La voi funcționează cu vorba bună sau tot la “strategii” ajungeți?”, a scris Valentina Pelinel în descrierea videoclipului.

Mesajul transmis de vedetă la împlinirea a 8 ani de căsnicie

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit opt ani de căsnicie. În mesajul aniversar, vedeta a vorbit despre anii petrecuți alături de soțul ei și despre faptul că, în ciuda perioadelor dificile, au ales să rămână împreună. De asemenea, și-a exprimat recunoștința pentru familia pe care o are.

Astăzi se împlinesc 8 ani de când ne-am unit destinele. Opt ani de iubire, de familie, de amintiri și de lecții trăite împreună. Am trecut, ca orice cuplu, prin zile senine și prin momente mai grele, dar am rămas uniți, ținându-ne de mână și alegându-ne, de fiecare dată, unul pe celălalt.

Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am construit împreună și pentru familia noastră minunată. La mulți ani nouă, iubirea mea! Să ne găsească viața mereu împreună, la fel de uniți si de indragostiti! Te iubesc!”, a fost mesajul transmis de Valentina pe contul de socializare.

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