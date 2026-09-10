 Cum au trecut Valentina Pelinel și Cristi Borcea peste momentele dificile: „Ne știm parolele”
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Cum au trecut Valentina Pelinel și Cristi Borcea peste momentele dificile: „Ne știm parolele”

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Valentina Pelinel și Cristi Borcea aniversează opt ani de căsnicie, moment marcat de mărturisiri despre dinamica reală a mariajului lor. Fostul model a explicat cum reușesc să mențină vie legătura de cuplu în ciuda presiunilor zilnice și a dezvăluit pilonii pe care au clădit o încredere reciprocă. 

Mărturisiri despre relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea
Mărturisiri despre relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea Foto: Instagram

Considerată una dintre cele mai mediatizate căsnicii din showbizul românesc, relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea trece testul timpului. Cu ocazia împlinirii a opt ani de la cununie, vedeta a acordat un interviu publicației Libertatea în care a explicat cum reușesc să păstreze romantismul intact și să gestioneze presiunile cotidiene. 

 „Închidem apelul cu «te iubesc»”

Aniversarea din acest an are o semnificație aparte pentru Valentina Pelinel, cifra opt având o încărcătură simbolică puternică în destinul său:

„8 e cu noroc, sunt și născută pe 8 în 1980, ne urmărește semnul infinitului. E o lună specială pentru noi, 8 ani de la căsătorie”, a spus aceasta.

Vedeta a subliniat că flacăra sentimentelor nu s-a stins odată cu trecerea timpului, ci a devenit o rutină plăcută:

„La noi întotdeauna e aniversare, dacă pot să spun așa, pentru că noi ne respectăm foarte mult timpul în doi. Ne spunem «te iubesc» în fiecare zi de nenumărate ori, nu doar de sărbători. De fiecare dată când vorbim la telefon noi închidem cu «te iubesc». Așa că noi avem doza noastră de romantism tot timpul, care nu cred că s-a pierdut după opt ani”.

Gestionarea momentelor 

Deși imaginea publică afișează armonie, vedeta nu ascunde faptul că viața de familie aduce inevitabil și dificultăți legate de copii sau proiecte profesionale:

„Provocări sunt de tot soiul în viață, dar pot să-ți zic așa că într-adevăr comunicarea într-un cuplu e foarte importantă. Evident că îți iubești partenerul de viață, că de asta îți iei partener de viață. Dar sunt multe: afaceri, chestiuni personale, copii, nu știu, apar răceli, întotdeauna ai factori de stres și în casă și în afară”.

Cheia depășirii acestor blocaje rămâne dialogul matur și comunicarea: „Atâta timp cât comunici bine cu partenerul tău, eu zic că orice se poate rezolva pe lumea asta dacă ești sănătos, evident, că asta e de la Dumnezeu”.  

Cele cinci tabieturi neștiute ale Valentinei Pelinel

Dincolo de aparițiile impecabile de la evenimente și de rolul asumat în viața de familie, soția lui Cristi Borcea a ținut să le arate urmăritorilor săi și latura firească a cotidianului. Printr-un scurt clip publicat pe contul său de Instagram, fostul model a acceptat o provocare deschisă și a enumerat cele cinci obiceiuri mai puțin știute care îi definesc rutina, alternând între mici neatenții casnice și o disciplină riguroasă.

„Cinci lucruri pe care nu le știai despre mine:

  1. Îmi pierd mereu telefonul în dressing.
  2. Înainte de o călătorie, îmi fac bagajul cu două-trei săptămâni înainte.
  3. Sunt foarte organizată și notez tot în agendă, nu în telefon.
  4. Mănânc foarte mult, deși lumea nu mă crede.
  5. Merg zilnic la sală, orice ar fi.”

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