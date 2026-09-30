Victoria Lungu rupe tăcerea despre nunta fiicei sale, Valerie, cu Alex Gîlcă: „Mi se pare corect”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit soț și soție în urmă cu doar câteva zile, în cadrul unui eveniment restrâns și discret, despre care s-a aflat abia ulterior. Printre puținii invitați s-a numărat și Victoria Lungu, mama concurentei de la Asia Express, care, de-a lungul timpului, a avut parte de mai multe neînțelegeri cu fiica sa. De această dată, însă, momentul a fost unul extrem de important pentru întreaga familie.

Victoria și Valerie Lungu. Foto: Instagram/ captură TikTok

Victoria Lungu face dezvăluiri despre nunta fiicei sale

Victoria Lungu a vorbit despre emoțiile care au încercat-o în ziua în care fiica sa s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Artista s-a pregătit temeinic pentru marele eveniment și chiar a ajuns mai devreme, mărturisind că trăirile pe care le-a avut i-au amintit de perioada în care Valerie era copil și o însoțea la școală.

„În primul rând că eu am așteptat evenimentul ăsta de foarte multă vreme. A fost un eveniment foarte cald, am fost împreună cu cei mai apropiați. Eu am venit un pic mai devreme pentru că aveam niște emoții așa de parcă aș fi mers la școală. Adică în fiecare an când mergea Valeria la școală, eu mergeam cu ea și aveam așa emoții. Aici au fost emoțiile mult mai profunde”, a spus mama Valeriei Lungu pentru Spynews.ro.

De ce și-a dorit Valerie Lungu o nuntă restrânsă

Victoria Lungu a dezvăluit și motivul pentru care Valerie și Alex au ales să aibă parte de o nuntă intimă, fără camere de filmat și fără o listă lungă de invitați. Cei doi și-au dorit să se bucure de ziua lor alături de oamenii dragi, fără ca atenția publică să le răpească din intimitatea momentului.

„Ea nu a vrut să vină toate televiziunile acolo să strice acest moment frumos. Pentru că nu toată lumea este publică și acolo au venit oameni care chiar nu și-au dorit să stea televiziunile pe capul lor. Și mi se pare corect. Adică eu apreciaz momentul ăsta, pentru că de multe ori ceea ce este al tău deja nu mai aparține ție, știi?”, a mai spus mama Valeriei Lungu.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție miercuri, 23 septembrie 2026. Cei doi au avut parte de un eveniment foarte discret și restrâns, în cadrul căruia s-au căsătorit atât civil, cât și religios.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Foto: Instagram

De altfel, cei doi îndrăgostiți au vorbit încă dinaintea nunții despre dorința de a păstra evenimentul departe de ochii curioșilor și de lumina reflectoarelor. Valerie explica faptul că oamenii urmau să afle despre căsătorie abia după ce ea și Alex aveau să se bucure pe deplin de moment.

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru. Cel mai probabil foarte mult după, da”, a declarat Valerie Lungu pentru spynews.ro.

Alex Gîlcă: „Un eveniment cu oamenii de suflet”

La rândul său, Alex Gîlcă spunea că cei doi își doresc ca nunta să fie despre ei și despre oamenii cu adevărat importanți din viața lor.

„Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, declara Alex Gîlcă.