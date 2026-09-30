 Theo Rose, avertisment pentru femei: „E bine să pleci și să nu aștepți”
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Theo Rose, avertisment pentru femei: „E bine să pleci și să nu aștepți”

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Theo Rose a vorbit deschis despre comportamentele pe care femeile ar trebui să le observe atunci când își aleg un partener. 

Theo Rose, sfat pentru femei
Theo Rose, sfat pentru femei Foto: instagram

Artista a mărturisit că s-a gândit mult înainte să deschidă acest subiect, însă a ales să vorbească tocmai pentru a veni în sprijinul femeilor, mai ales într-o perioadă în care comportamentele de control și abuzul sunt tot mai des întâlnite, iar unele situații pot escalada în forme extrem de grave de violență

Theo Rose: „E bine să pleci”

Theo Rose le-a îndemnat pe femei să fie atente nu doar la felul în care partenerul se comportă cu ele la începutul relației, ci și la modul în care îi tratează pe cei din jur. În opinia artistei, comportamentul față de un ospătar, un curier, în trafic sau în orice altă circumstanță poate fi un indiciu important.

„Când ne alegem parteneri, nu suntem atente la cum se comportă cu noi, ci la cum vorbesc despre foste relații, cum se comportă cu un ospătar, cu cei de la Glovo, în trafic.”

Artista a atras atenția și asupra agresivității verbale, considerând că anumite reacții nu ar trebui ignorate în speranța că persoana respectivă se va schimba.

Dacă el începe și blestemă, înjură de familie, de tot, să vezi ce-l omor, amenință cu tot ce poate, e bine să pleci și să nu aștepți să-și schimbe direcția asupra ta”, a spus Theo Rose.

Un alt semnal de alarmă, în viziunea artistei, este modul în care partenerul vorbește despre munca și realizările persoanei de lângă el.

„Dacă te disprețuiește, dacă spune că nu ești bună de nimic, dacă râde de ce faci tu, de jobul tău, dacă te face să pari mică, nu e om de a avea o relație. Pe omul pe care îl iubești nu îl faci să se facă mic. Poți să-i spui adevărul, dar este o diferență între sinceritate și să-ți bați joc de fata de lângă tine.”

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Theo Rose a vorbit și despre comportamentele de control care pot apărea într-un cuplu. Artista a dat ca exemplu situațiile în care unul dintre parteneri cere în mod constant să fie apelat video sau consideră suspect faptul că celălalt nu răspunde imediat.

În același timp, Theo Rose a subliniat că un partener nu ar trebui să decidă cine rămâne sau nu în viața celuilalt. Încercarea de a-l îndepărta de mamă, soră, prieteni sau alte persoane apropiate poate deveni, la rândul ei, o formă de control.

„Cei care caută să-ți scoată oameni din viața ta, mama ta, sora ta, prietena ta etc., poate să-și dea cu părerea, dar la tine este alegerea dacă scoți oameni din viața ta, nu altcineva.”

Artista a vorbit și despre condiționarea emoțională, inclusiv situațiile în care cineva amenință că își va face rău dacă partenerul decide să plece.

„Conditionarea este tot un control. «Dacă pleci, ai să regreți. Dacă te desparți de mine, îmi fac rău mie.» Fetelor, dacă un om spune că își face rău, chemi prieteni, chemi pe cineva în ajutor, dar nu să rămâi tu în relație pentru a nu-și face el rău.”

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