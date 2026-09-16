O filmare cu fiul lui Theo Rose a stârnit controverse pe Internet. Ce le-a răspuns artista celor care au acuzat-o că îl ascunde

Un videoclip publicat de Theo Rose a stârnit reacții în mediul online după ce fiul artistei a apărut în brațele sale, cu fața ascunsă. Mai multe persoane au presupus că băiețelul ar fi fost pus să stea într-un anumit fel pentru a nu i se vedea chipul, însă artista a explicat că lucrurile nu au stat deloc așa.

Theo Rose, reacție după ce a fost acuzată că-și ascunde copilul de camerele de filmare Foto: Instagram

Theo Rose a povestit că micuțul s-a ascuns singur în brațele ei după ce se lovise în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur. Artista a precizat că nu îi impune copilului cum să stea atunci când este filmat, însă ea decide ce imagini ajung să fie publicate în mediul online.

Theo Rose, surprinsă de reacțiile internauților

Artista a explicat că reacțiile primite au luat-o prin surprindere, mai ales că în descrierea videoclipului menționase deja motivul pentru care fiul ei își ascundea fața.

Theo Rose a făcut și o glumă pe seama celor care au considerat că băiețelul ar fi primit indicații pentru a nu apărea cu fața în filmare.

„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața.

Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă”, a scris Theo Rose pe rețelele sociale.

Potrivit artistei, băiețelul s-a refugiat de bunăvoie în brațele sale. Dacă acesta ar fi vrut să privească spre cameră, Theo Rose spune că nu l-ar fi oprit, însă în această situație ar fi preferat să nu mai publice imaginile.

De ce a ales Theo Rose să nu-i arate chipul copilului

Theo Rose a explicat și care este motivul pentru care nu își expune fiul în mediul online. Artista consideră că, până când copilul va avea posibilitatea să decidă singur dacă și cât din viața lui vrea să fie făcut public, părinții sunt cei care trebuie să ia această decizie.

Vedeta spune că nu regretă alegerea făcută, mai ales după reacțiile pe care le-a primit în urma videoclipului.

„Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea.

Pentru că el are libertatea să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște.

Și, văzând unele dintre reacțiile de pe aici, bag de seamă că n-am ales chiar rău. Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a mai scris artista.