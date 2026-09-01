 Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”
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Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”

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Theo Rose a povestit cu mult umor pe rețelele sociale o pățanie costisitoare legată de drumurile dese făcute la mare în această vară. După douăzeci de treceri peste podul de la Fetești, artista a aflat că a trimis greșit mesajele SMS, astfel că nicio taxă nu a fost validată în sistem. 

Theo Rose plătește pentru drumurile la mare
Theo Rose plătește pentru drumurile la mare Foto: Instagram

Theo Rose se pregătește să scoată din buzunar o sumă destul de mare după ce a trimis eronat confirmările de plată prin SMS pentru taxa de pod, primind în schimb o reacție relaxată și plină de haz din partea soțului ei, Anghel Damian.

Douăzeci de treceri de pod neplătite

Vara aceasta a fost una plină de drumuri pe Autostrada Soarelui pentru Theo Rose, care a bifat în jur de zece călătorii spre litoral.

Asta a însemnat nu mai puțin de douăzeci de traversări ale podului peste Dunăre de la Fetești, pentru care artista a încercat conștiincioasă să achite tariful prin intermediul telefonului mobil. Doar că procedura prin SMS nu a fost dusă la bun sfârșit, aspect observat la timp chiar de Anghel Damian.

Cu sinceritatea și autoironia care o caracterizează, vedeta a explicat fanilor cum a ignorat mesajele de eroare primite de la operator și cum și-a asumat sancțiunile ce urmează să îi sosească prin poștă:

„Eu vedeam că îmi dădeau ăia mesaj înapoi că nu e bine, dar eu răspundeam cu DA...” 

Cu un calm desăvârșit și un umor fin care îl caracterizează în orice situație neprevăzută, regizorul Anghel Damian a sesizat imediat eroarea din telefonul soției sale chiar înainte de o nouă traversare.

După ce s-a asigurat că de această dată plata prin SMS a fost confirmată corect și înregistrată în sistem, artistul a liniștit-o pe Theo Rose cu o replică savuroasă:

„N-are nimic nevastă, plătim amenda, mi-a zis el. Oricum, putem spune că astăzi suntem pe plus cu vreo 500 de lei pentru că am ratat această amendă!”

Maternitatea, o etapă plină de provocări: „Adaptarea la noul rol nu a fost deloc ușoară”

Dincolo de momentele amuzante din viața cotidiană, artista a abordat recent și subiecte mai profunde de-a lungul timpului, vorbind deschis pe Instagram despre cumpenele prin care a trecut după nașterea fiului său.

Theo Rose a mărturisit că începutul maternității a fost însoțit de mari presiuni emoționale și profesionale, însă trecerea timpului a ajutat-o să găsească armonia între carieră și îndatoririle de mamă.

Cântăreața a subliniat că a învățat să își prioritizeze activitățile și să prețuiască fiecare clipă alături de băiețelul ei, lăsând în urmă agitația și temerile din primele luni de adaptare.

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