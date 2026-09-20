 Andreea Mantea, mesaj savuros la împlinirea vârstei de 40 de ani: „Nu știu cine a făcut calculele”
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VideoAndreea Mantea, mesaj savuros la împlinirea vârstei de 40 de ani: „Nu știu cine a făcut calculele”

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Andreea Mantea a avut parte de un moment important, însă nu pare deloc convinsă că cifra 40 i se potrivește. Prezentatoarea și-a sărbătorit ziua de naștere și a ales să marcheze momentul în stilul său, cu mult umor și autoironie. Vedeta le-a povestit urmăritorilor cum se simte la 40 de ani și a recunoscut că, în ciuda anilor care au trecut, energia și pofta de viață au rămas aceleași.

Andreea Mantea a împlinit 40 de ani
Andreea Mantea a împlinit 40 de ani Foto: Instagram

Andreea Mantea a împlinit 40 de ani, însă prezentatoarea nu pare deloc pregătită să accepte această cifră. Vedeta a marcat momentul printr-o postare pe Instagram, în care a vorbit cu umor despre vârsta pe care tocmai a împlinit-o, dar și despre energia cu care spune că întâmpină fiecare zi.

Cu un copil care o ține conectată la generațiile noi și cu un program aglomerat, Andreea Mantea spune că încă se simte ca la 25 de ani, doar că are 15 ani de experiență în plus.

Nu simt că am împlinit 40 de ani. Simt că am 25 + 15 ani de experiență, un copil care mă ține la curent cu generațiile noi, un program care mă face să uit ce zi este, mă entuziasmez la fel la orice lucru mic, am aceeași energie, implicare și nebunie frumoasă și la fel de inconștiență cât să cred în continuare că pot să le fac pe TOATE.

40? Nu știu cine a făcut calculele, dar aș vrea o reverificare. Până atunci, La mulți ani sănătoși mie!”, a scris Andreea Mantea pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și un video.

Andreea Mantea, vacanță de vis alături de fiul ei, David

În luna august, Andreea Mantea s-a bucurat de o vacanță alături de fiul ei, David, în Kefalonia, o destinație de care s-a îndrăgostit și în care a revenit pentru a patra oară. Vedeta le-a recomandat și urmăritorilor să descopere insula, mărturisind că nu se satură de acest loc:

Superbă într-adevăr! Neapărat să pui pe listă această destinație! Este a patra oară când merg și nu mă satur efectiv! Kefalonia, you have my heart (Kefalonia, ai inima mea)”, a spus atunci prezentatoarea TV.

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