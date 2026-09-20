Oana Radu a dat jos 16 kilograme în doar 46 de zile! Cum a reușit artista să slăbească fără injecții sau pastile

Oana Radu a reușit să dea jos 16 kilograme în 46 de zile, după ce, în ultimii trei ani, acumulase aproape 25 de kilograme. Artista spune că de această dată a ales să se bazeze pe sport și alimentație și nu a apelat la injecții sau pastile pentru a slăbi. Cântăreața a vorbit și despre lupta pe care o duce de ani buni cu kilogramele în plus, dar și despre relația pe care a avut-o cu mâncarea încă din copilărie.

Cum a slăbit Oana Radu 16 kilograme într-o lună și jumătate Foto: colaj Instagram

De-a lungul anilor, Oana Radu a trecut prin mai multe schimbări în ceea ce privește greutatea sa. Artista a mărturisit că, în ultimii trei ani, s-a îngrășat aproape 25 de kilograme și că a fost criticată și jignită din cauza felului în care arăta.

Acum, cântăreața spune că a decis să își testeze din nou ambiția și să se concentreze pe sport și alimentație.

„În ultimii trei ani, am acumulat aproape 25 de kilograme și m-ați blamat, m-ați judecat, m-ați jignit. Atunci când spui că nu mai poți, fă-o și fă-le și poze. Într-o lume plină de scurtături, tratamente-minune și tot felul de trucuri, eu am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie”, a spus Oana Radu într-un video publicat pe rețelele sociale.

Artista nu a păstrat rezultatul doar pentru ea, ci a împărtășit vestea cu cei care o urmăresc în mediul online.

„Abia așteptam să împărtășesc cu voi asta! -16 kilograme în 46 de zile!”, a transmis cântăreața.

A ajuns la aproximativ 120 de kilograme

Lupta Oanei Radu cu greutatea nu este una recentă. În urmă cu mai bine de un deceniu, artista ajunsese la aproximativ 120 de kilograme. În 2014, ea declara că reușise să slăbească peste 50 de kilograme într-o perioadă relativ scurtă, ajungând la aproximativ 64 de kilograme.

Transformarea spectaculoasă de atunci a dus și la apariția unor speculații potrivit cărora artista ar fi apelat la o intervenție chirurgicală pentru micșorarea stomacului. Oana Radu a negat însă că și-ar fi făcut o astfel de operație și a susținut că a slăbit prin dietă și sport.

De-a lungul timpului, artista a vorbit în repetate rânduri despre perioadele în care greutatea sa a fluctuat și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a-și schimba stilul de viață.

Oana Radu, despre relația cu mâncarea din copilărie

Cântăreața a povestit și despre perioada copilăriei, când mâncarea devenise o preocupare constantă. Oana Radu spune că nu făcea aproape deloc mișcare și că avea o atracție puternică față de mâncare.

În cadrul unui podcast, artista și-a amintit un episod din copilărie în care mama sa pregătise 120 de eclere mici. Pentru că era îngrijorată de cantitatea de mâncare pe care o consuma fiica ei, femeia a încercat să ascundă deserturile înainte să plece de acasă.

Oana Radu și-a dat însă seama unde erau ascunse, după ce a simțit mirosul eclerelor.

„Am mâncat 120 de eclere mici. Eram foarte grasă și mama a încercat pe cât posibil să nu lase mâncarea la vedere. Era disperată deja de subiectul acesta, de faptul că eram foarte grasă și nu făceam nimic în sensul acesta. Nu doar că mâncam, nu făceam deloc mișcare. Toată ziua stăteam jos, cât de mult posibil.

Au venit sărbătorile de iarnă, iar pe vremuri, femeile făceau inclusiv cojile acelea de eclere în care puneau cremă. Nu le cumpărau făcute. A stat mama, a copt la ele toată ziua, a făcut crema, a făcut glazura și a plecat la mătușa mea. Eu am întrebat-o unde sunt eclerele. Ea a zis că le-a luat cu ea. M-a mințit.

Mâncarea pe mine mă chema. Eu aveam o chemare către mâncare. Nu aveai cum să ascunzi mâncarea de mine. Într-o secundă, mi-am dat seama că sunt ascunse foarte bine. M-am dus pe balcon, am mirosit o aromă de proaspăt.

Am deschis ușile unui dulap unde, de regulă, erau alte lucruri și erau două tăvi de eclere. Erau 120 la număr. Erau mici. Nici nu le simți. Tu, grasă, când ți-e foame, imediat le balotezi. A venit mama acasă, am avut o satisfacție când a găsit tăvile goale. Pentru că în momentul în care ascundea, săraca, mâncarea de mine, era cel mai mare dușman al meu”, a povestit vedeta la „un PODCAST mișto By Bursucu”.