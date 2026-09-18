Durerea ascunsă a lui Céline Dion! Cântăreața are nevoie de sprijinul bodyguardului pentru a-și menține echilibrul

Céline Dion (58 de ani) se află în capitala Franței, unde susține o serie de concerte, iar aparițiile sale în fața hotelului au scos la iveală un detaliu dureros. Cântăreața canadiană iese în mod regulat dintr-o mașină de lux pentru a-și saluta fanii adunați în fața clădirii, însă imaginile surprinse pe străzile orașului arată că vedeta primește ajutor discret pentru a face acest lucru în siguranță.

Céline Dion a susținut recent două concerte la Paris Foto: Profimedia

În timp ce Céline se ridică și se apleacă spre mulțime pentru a saluta admiratorii, bodyguardul ei se așează în spatele artistei, în afara câmpului vizual al fanilor, și își sprijină palma pe spatele ei. Este pentru a doua oară în această lună când bărbatul o ajută în același mod, potrivit Daily Mail. În imaginile surprinse la Paris, Céline Dion zâmbește în timp ce se ridică pe mașină pentru a saluta oamenii care o așteaptă în fața hotelului, însă este clar că ascunde o durere profundă.

Céline Dion, sprijinită de bodyguardul ei în fața unui hotel Foto: Profimedia

Îmbrăcată elegant, într-un costum negru de la Givenchy, peste care a purtat un palton gri, din lână, semnat de aceeași casă de modă, diva le-a mulțumit fanilor prezenți. Céline, care deține o avere de 800 de milioane de dolari, se află în capitala Franței pentru cele 16 concerte programate în această toamnă.

Artista a susținut deja două dintre acestea, pe 12 și 16 septembrie, urmând să mai aibă 14 spectacole până pe 17 octombrie. Revenirea are loc după ce Céline a fost nevoită să anuleze restul turneului „Courage”, în 2023. În acest an, vedeta a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă și despre drumul dificil pe care l-a parcurs pentru a putea urca din nou pe scenă.

Céline Dion, în lacrimi la concert: „A fost un drum anevoios!”

Diva a anunțat în decembrie 2022 că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune rară care provoacă rigiditate musculară și spasme dureroase. Problemele de mobilitate au făcut-o să nu mai poată merge normal și i-au afectat capacitatea de a cânta așa cum o făcea înainte.

Artista a povestit că, după o perioadă dificilă, a decis să transforme lupta cu această afecțiune într-un motiv pentru a continua. La primul concert din Paris, Céline a vorbit despre drumul lung pe care l-a parcurs și despre sprijinul primit din partea publicului. „Îmi promisesem că nu voi plânge. Iată-ne aici... Sunt pe scenă, în acest oraș pe care îl iubesc atât de mult, datorită sprijinului și iubirii voastre. Trebuie să recunosc, însă, că drumul a fost anevoios. Călătoria a fost mai lungă decât mă așteptam, cu opriri neplanificate pe parcurs. Dar am rezistat”, a declarat ea.

Cântăreața urmează un program intens de recuperare, care include medicamente, fizioterapie, terapie vocală și imunoterapie. Céline face ședințe de Pilates de câte 90 de minute, de trei ori pe săptămână, dar și cursuri de balet.