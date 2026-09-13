Celine Dion, revenire spectaculoasă pe scenă după șase ani de absență. Cum se simte artista: „Am promis că mă voi întoarce”

Céline Dion a izbucnit în lacrimi pe scena din Paris, unde a susținut primul ei concert live după mai bine de șase ani de pauză, perioadă în care s-a retras pentru a-și gestiona problemele de sănătate.

Celine Dion revine pe scenă Foto: Profimedia

Revenirea spectaculoasă, după o luptă grea cu problemele de sănătate

În fața unei săli arhipline, artista – vizibil emoționată – le-a spus spectatorilor că se bucură de revenirea pe scenă.

Celine Dion le-a reamintit fanilor promisiunea făcută: „Am promis că mă voi întoarce. Iată-mă, cânt pentru voi și cânt pentru mine. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru răbdare. Sunt tot ceea ce sunt datorită iubirii voastre”, a spus ea.

Revenirea vine după ani în care problemele de sănătate au obligat-o să se retragă complet din lumina reflectoarelor. Ultimul ei concert complet a avut loc în 2020, în cadrul turneului Courage, potrivit News.ro

Planurile pentru segmentul nord‑american din 2022 au fost anulate după ce artista a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS), o afecțiune autoimună rară, care provoacă rigiditate musculară și spasme dureroase. Boala nu are tratament curativ.

După diagnosticul crunt, Celine Dion a apărut din ce în ce mai rar în spațiul public: într-un eveniment virtual dedicat lucrătorilor din sănătate în 2020, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024, unde a interpretat Hymne à l’amour, și la finalul prezentării designerului Elie Saab din Riyadh, în același an.

Concertul simbolizează un nou capitol

Concertul din Paris marchează începutul unei serii de 26 de spectacole programate la Plenitude Arena, între 12 septembrie 2026 și 29 mai 2027 – număr extins de la 10 inițiale, din cauza cererii uriașe.

Anunțul revenirii, făcut pe 30 martie, chiar de ziua artistei, a declanșat un val de entuziasm: toate cele aproximativ 1.170.000 de bilete s-au epuizat în câteva ore, iar peste 9 milioane de fani au încercat să le achiziționeze.

Pe scenă, Dion este așteptată să interpreteze cele mai cunoscute piese ale sale, de la balada premiată cu Oscar și Grammy My Heart Will Go On, până la hituri în engleză și franceză precum It’s All Coming Back to Me Now, The Power of Love și Pour que tu m’aimes encore.

Viața lui Celine Dion, marcată de drame

Până la vârsta de 57 de ani, Céline Dion a trecut prin numeroase tragedii, multe dintre ele provocate de cancerul care a făcut ravagii în familia sa. În 2003, tatăl vedetei, Adhémar Dion, a murit din cauza acestei boli, iar în 2016, soțul artistei, René Angélil, iubirea vieții ei, a pierit din aceeași cauză. Și fratele cântăreței, la fel ca și cumnatul ei, s-au stins din viață din cauza cancerului.

Diagnosticată cu Sindromul Persoanei Rigide (SPR) în 2022, o afecțiune care provoacă spasme musculare severe și rigiditate progresivă, Céline Dion a fost nevoită să își limiteze aparițiile publice, spre regretul fanilor care o așteptau pe marile scene ale lumii.