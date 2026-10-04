Pamela din „Dallas”, în bikini într-o fotografie de colecție. Apariția sexy a luat prin surprindere fanii

Ajunsă la vârsta de 76 de ani, actrița Victoria Principal, devenită o legendă a micului ecran datorită rolului emblematic Pamela Barnes Ewing din serialul fenomen „Dallas”, a împărtășit cu publicul un instantaneu plin de nostalgie și energie.

Vedeta din „Dallas” a impresionat într-un costum de baie Foto: Instagram

Departe de ținutele sofisticate și machiajul impecabil cu care își obișnuise spectatorii în anii '80, vedeta a readus la viață o amintire relaxată din tinerețe, alături de doi dintre câinii săi credincioși.

Victoria Principal, amintire din tinerețe la piscină: bikini roz și maiou scurt

În fotografia publicată pe contul său oficial de Instagram în cadrul rubricii tematice de vineri, actrița apare râzând din toată inima, așezată în genunchi, desculță, pe o terasă din cărămidă.

Îmbrăcată într-o pereche de slipi de baie roz și un maiou scurt galben, cu părul brunet tuns scurt în stil „feathered”, Victoria își îmbrățișa afectuos câinii, pe China și Dyla.

„Flashback Friday. La joacă cu China și Dyla înainte să sărim în piscină!”, a descris vedeta secvența de arhivă, stârnind un val de reacții admirative din partea comunității sale online pentru naturalețea și dragostea profundă față de patrupede.

Viața la fermă și misiunea dedicată salvării animalelor

Deși imaginea retro a atras atenția prin silueta de invidiat și aerul lipsit de griji, postarea reflectă o pasiune constantă care îi definește și astăzi existența.

Retrasă de pe marile platouri de filmare, actrița își dedică mare parte din timp activităților de la ferma sa, unde a înființat un refugiu dedicat salvării și reabilitării animalelor abandonate sau bolnave.

În primăvara acestui an, Victoria Principal a împărtășit imagini emoționante în care își îngrijea calul miniatural salvat, pe nume Halo, aflat în perioada de convalescență, potrivit hellomagazine.

Tot pe domeniul fermei sale, fosta vedetă TV a marcat în luna ianuarie aniversarea vârstei de 76 de ani, sărbătorind discret, înconjurată de prieteni apropiați și nelipsitul tort de morcovi cu glazură de cremă de unt.