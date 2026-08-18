 Pamela Anderson, secretul unei siluete de invidiat la 59 de ani. Nu merge la sală, dar face asta zilnic
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VideoPamela Anderson, secretul unei siluete de invidiat la 59 de ani. Nu merge la sală, dar face asta zilnic

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La 59 de ani, Pamela Anderson are o abordare surprinzător de simplă în ceea ce privește rutina ei de fitness. Deși în trecut a spus că este adepta Pilatesului, în prezent nu are acces la această formă de antrenament acasă, pe Insula Vancouver. Pentru Pamela, mișcarea nu înseamnă neapărat sală sau antrenamente intense.

Metoda prin care Pamela Anderson face mișcare/sursă foto: arhivă
Metoda prin care Pamela Anderson face mișcare/sursă foto: arhivă

Ce este consumul energetic din activitățile zilnice neplanificate?

Consumul energetic din activitățile zilnice neplanificate reprezintă energia pe care o consumi prin toate mișcările zilnice care nu sunt somn, mâncat sau sport planificat. Practic, reprezintă caloriile arse fără să faci sport— tot ce miști în mod spontan, natural, pe parcursul unei zile obișnuite. 

Potrivit Womenshealth, Pamela Anderson este adepta acestui fenomen. Pamela Anderson povestea anul trecut, pentru ELLE US, că are un mic subsol în casa de pe malul apei pe care nu are vreun plan să îl facă spațiu de sport.

„Aș putea să pun un aparat de Pilates acolo, dar probabil m-aș încurca în el”, a declarat ea atunci. 

În locul unei rutine formale de antrenament, Pamela preferă să integreze mișcarea în activitățile ei de zi cu zi.

Pe lângă claritatea mentală și starea generală de bine pe care i le oferă, vedeta a spus recent pentru People că grădinăritul „e un antrenament excelent! Cred că e mai bun decât mersul la sală”.

De ce grădinăritul contează ca formă de mișcare

Grădinăritul contribuie la NEAT – non‑exercise activity thermogenesis, adică consumul energetic generat de activitățile zilnice neplanificate. Deși termenul poate suna tehnic, el descrie pur și simplu energia pe care o cheltuiești prin mișcările obișnuite din timpul zilei, în afara antrenamentelor formale (alergare, forță) și a somnului, a explicat anterior antrenorul personal Elliott Upton pentru Women’s Health.

Integrarea acestor mici momente de mișcare pe parcursul zilei susține sănătatea cardiovasculară și metabolică și reduce timpul petrecut în sedentarism.

Un studiu amplu, care a urmărit peste 90.000 de persoane, a arătat că perioadele lungi și neîntrerupte de sedentarism sunt asociate cu un risc crescut de mortalitate prin cancer.

După monitorizarea participanților timp de 12 ani, folosind accelerometre, cercetătorii au descoperit că fiecare oră suplimentară petrecută zilnic în sedentarism prelungit – stat pe scaun sau întins, dar treaz – se asocia cu o creștere de 10% a riscului de deces prin cancer.

Există însă și vești bune: întreruperea acestor perioade lungi de inactivitate cu activități ușoare, precum treburile casnice sau o plimbare scurtă, reduce riscul. Beneficiile cresc odată cu intensitatea mișcării.

Grădinăritul poate fi mai intens decât pare

Deși contribuie la NEAT, unele sarcini din grădină pot ajunge în zona de activitate moderată sau chiar viguroasă.

Gândește-te la săpat, cărat saci grei de compost sau la deplasarea rapidă a uneltelor dintr-un colț în altul. Proprietatea Pamalei se întinde pe șapte acri, așa că oportunitățile pentru astfel de activități sunt numeroase.

Cercetătorii au chiar un acronim pentru aceste episoade scurte de efort intens din viața de zi cu zi: VILPA – vigorous intermittent lifestyle physical activity (activitate fizică viguroasă, intermitentă, integrată în rutina zilnică). Un studiu recent, publicat în British Journal of Sports Medicine, a arătat că doar câteva minute de activitate viguroasă integrate în rutina zilnică sunt asociate cu beneficii pentru sănătatea inimii la femei.

Grădina Pamelei Anderson, o oază de liniște

Pamela Anderson a adoptat un stil de viață mai liniștit, în strânsă legătură cu natura. Actrița a postat recent pe Instagram câteva imagini care le-au oferit fanilor o privire asupra grădinii sale luxuriante de legume de la proprietatea familiei sale de pe Insula Vancouver.

În clipul de pe Instagram, vedeta din „Baywatch” a trecut printre rânduri de plante înfloritoare, înainte de a îndrepta camera către o grădină bogată în legume cultivate în propria grădină. „Bună dimineața din grădina mea! Uitați-vă ce crește!, a spus Anderson cu zâmbetul pe buze, în timp ce prezenta recolta bogată, potrivit Hindustan Times.

Grădina conține o varietate de legume proaspete, reflectând pasiunea lui Anderson pentru grădinărit și un stil de viață durabil.

O pasiune de lungă durată pentru grădinărit

Nu este prima dată când Pamela Anderson își invită fanii în sanctuarul ei verde. Actrița, care urmează un stil de viață vegan și este cofondatoare și coproprietară a mărcii de produse pentru îngrijirea pielii Sonsie, a împărtășit adesea imagini din viața sa liniștită, petrecută înconjurată de natură pe Insula Vancouver.

Parcursul ei în grădinărit a fost, de asemenea, documentat în serialul HGTV „Pamela’s Garden of Eden”, unde telespectatorii au urmărit transformarea proprietății familiei sale și a spațiilor exterioare.

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