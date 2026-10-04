 „N-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București”. Cum și-a schimbat Cheloo viața după ce s-a mutat la Breaza
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„N-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București”. Cum și-a schimbat Cheloo viața după ce s-a mutat la Breaza

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Cătălin Ștefan Ion, cunoscut publicului larg drept Cheloo de la Paraziții, a detaliat transformarea radicală prin care a trecut stilul său de viață după ce a renunțat definitiv la agitația urbană. 

Cum arată viața lui Cheloo la Breaza
Cum arată viața lui Cheloo la Breaza Foto: Instagram

În localitatea prahoveană Breaza, Cheloo a găsit ritmul așezat și aerul curat de care avea nevoie, excluzând categoric orice tentativă de a reveni la traiul de bloc sau în haosul bucureștean.

Cheloo, refugiul din Prahova și activitățile gospodărești ținute la secret

Muzicianul apreciază autonomia și liniștea pe care i le oferă proprietatea sa din provincie, adaptându-se complet la viața la curte, inclusiv prin mici preocupări agricole pe care preferă să le trateze cu mult umor.

Pot să zic că am început «retragerea» în anul 2007. Păi fix asta, plus aer curat, o altă frecvență... Nu cred că aș putea să mă mai întorc la bloc și n-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București”, a declarat Cheloo pentru okmagazine.ro.

Întrebat dacă își cultivă propriile legume, rapperul a glumit pe seama imaginii sale de scenă: „Da, îmi mai pun, am tot ce-mi trebuie. Dar nu spun asta, că nu mai sunt cool”.

Principiul de modă veche: protecția familiei și refuzul expunerii copiilor

Dincolo de cariera muzicală și aparițiile TV, membrul trupei Paraziții menține o barieră impenetrabilă în jurul căminului său. Întrebat dacă ar accepta vreodată să participe într-un format de televiziune alături de copii, artistul a respins categoric ipoteza.

Cheloo consideră că notorietatea nu trebuie să afecteze liniștea celor apropiați: „Nu, putem să facem alte lucruri împreună. Dar de obicei eu nu vorbesc despre familia mea. Sunt de modă veche și consider că rolul bărbatului este să-și protezeze familia pe care și-o întemeiază. Plus că eu nu postez nimic despre ai mei, niciodată!”.

Stil de viață „medieval” în era digitală: trei plăți cu cardul în toată viața

Un alt aspect inedit împărtășit de artist este respingerea aproape totală a tehnologiei moderne și a instrumentelor financiare digitale. Cheloo evită smartphone-urile complicate, plățile electronice și instalarea de softuri, recunoscând că se bazează pe metode clasice în viața de zi cu zi.

Eu nu sunt în stare să-mi instalez o aplicație. Am avut un an de zile un telefon care m-a chinuit, nici cu parolele bune nu reușeam să-mi instalez o aplicație. Imaginează-ți că eu am încercat de trei ori în viață să fac o plată cu cardul! Din punctul acesta de vedere, sunt medieval.

În general, nu mă deranjează că nu mă descurc cu tehnologia. Mă deranjează doar atunci când am nevoie, când nu pot comanda nici taxi, nici nimic, dacă nu am o aplicație pe telefon. În «Asia Express», în schimb, aplicația de Google Translate și-a făcut treaba, de mă uitam: «Bă, ești nebun? Ne-am înțeles cu un uzbec!»”, a explicat acesta pentru aceeași publicație. 

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