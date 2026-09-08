Cheloo, scandal la „Asia Express”. A refuzat proba și a răbufnit: „Mă respect ca bărbat”

Prima cursă pentru imunitate din sezonul 9 „Asia Express” a început cu tensiuni neașteptate. Cheloo și Mihai Ban au atras imediat atenția după ce au refuzat să participe la una dintre probele pregătite de Irina Fodor, iar reacția lor a stârnit numeroase comentarii.

Cheloo a refuzat proba la prima cursă pentru imunitate Foto: Facebook

În ediția difuzată pe 7 septembrie, concurenții au ajuns la moscheea Kalyan, un sit inclus în Patrimoniul UNESCO. Acolo, Irina Fodor le-a explicat ce îi așteaptă în prima cursă pentru imunitate de pe Drumul Mătăsii.

„Dragilor, suntem tot in moscheea Kalyan, sit al Patrimoniului UNESCO. Este un loc care nu te copleşeşte, dar este conform Drumului Mătăsii. Astăzi, este despre imunitate. În această seară şi mâine, pentru asta veţi alerga.

Trebuie să aveţi la voi diverse lucruri pe care o să vi le dau. Aceste mape conţin banii pentru uns tage, harta, un telefon de producţie pe care puteţi comunica doar cu noi - o să comunicaţi mai mult cu mine - iar eu o să vă scriu înapoi cam ce aveţi de făcut atunci când nu este un plic care să vă dea informaţiile necesare”, i-a anunţat Irina Fodor la începutul primei curse pentru imunitate din Asia Express, sezonul 9.

Însă, înainte de a porni efectiv în cursă, echipele au primit o misiune care avea să le testeze abilitățile... de dansatori.

Proba care i-a scos din sărite pe Cheloo și Mihai Ban

Concurenții au trebuit să îmbrace costume tradiționale și să învețe un dans uzbek, pe care ulterior urmau să îl prezinte în fața unui jurat.

„Veţi lăsa rucsacurile aici. Câte o doamnă va veni la voi să vă dea costume tradiţionale. După ce vă veţi îmbrăca, va trebui să mergeţi şi să găsiţi un turist care să înveţe cu voi dansul. Apoi veniţi la antrenorul vostru şi repetaţi până învăţaţi dansul şi credeţi că-l ştiţi. Un jurat va spune dacă aţi dansat bine sau nu, iar în funcţie de asta veţi continua cursa”, a explicat Irina.

Mihai Ban a reacționat imediat când a aflat ce trebuie să facă.

„Cine dracu poate să facă d-astea?”, a spus Mihai Ban.

Cheloo a fost și mai categoric și a anunțat fără ezitare că nu are de gând să participe la provocarea respectivă.

„Da nu vreau să fac. Punct. Unu la mână mă respect ca bărbat, nici el. Nu mă identific cu aşa ceva, poate ceilalţi nu se identifică. Punct. Eu nu dansez din principiu de 35 de ani. O simulare de epilepsie pot să vă fac, aici”, a spus Cheloo.

Ce pedeapsă au primit după ce au refuzat misiunea

Refuzul celor doi nu a rămas fără consecințe. Irina Fodor le-a transmis că vor primi o penalizare și vor fi nevoiți să pornească în cursă cu 30 de minute după ultima echipă.

Momentul tensionat de la „Asia Express” a fost comentat și de Maurice Munteanu, care a încercat să explice reacția lui Cheloo.

„Mie mi s-a părut o reacție justificată și am să spun de ce. Cred că maniera asta în care s-a autotratat și s-a autoeducat în toți anii ăștia de «bad boy» pur și simplu nu l-a lăsat să se exprime și în acest fel. Cred că a considerat că ar fi o chestiune care l-ar pune într-o ipostază inconfortabilă pentru cine este și ce reprezintă el”, a explicat Maurice Munteanu.

Gestul lui Cheloo care a surprins-o pe Mirela Vaida

Refuzul categoric al lui Cheloo de a participa la proba de dans vine după ce, în ediția precedentă, artistul a surprins-o pe Mirela Vaida printr-un gest complet neașteptat. El și Mihai Ban au ales să le ajute pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă cu bagajele, chiar dacă acest lucru le putea afecta poziția în competiție.

Mirela Vaida a recunoscut atunci că avea o cu totul altă imagine despre Cheloo înainte de experiența de la „Asia Express” și le-a mulțumit celor doi pentru ajutorul oferit.