Cum se înțelege Irina Fodor cu fiica ei, Diana. „Când ne certăm, ne certăm tot de la egal la egal”

Irina și Răzvan Fodor sunt un cuplu extrem de îndrăgit din România, fiind împreună de mai bine de 15 ani. Cei doi au o fiică adolescentă, iar prezentatoarea „Asia Express” a vorbit despre relația pe care o are cu aceasta și cum gestionează momentele tensionate. Cum se înțelege cu Diana.

Irina Fodor și fiica ei, Diana. Foto: Instagram

Odată cu vârsta adolescenței, au apărut și micile discuții și diferențele de opinii. Astfel, Irina Fodor a dezvăluit cum reușește să mențină o relație bună cu fiica ei, Diana, chiar și atunci când au păreri diferite. Vedeta a menționat că sunt foarte apropiate și că sunt, mai degrabă, prietene.

Cum se înțelege Irina Fodor cu fiica ei

Prezentatoarea „Asia Express” a recunoscut că mereu este așteptată acasă cu multă nerăbdare atunci când este plecată pentru filmări. De asemenea, a recunoscut că încearcă să facă tot felul de activități cu fiica ei, Diana, pentru a rămâne apropiate și pentru a-i intra sub piele. Încearcă să nu fie o mamă obișnuită, ci una distractivă.

„Ea tot timpul mă așteaptă cu entuziasm. De-abia așteaptă să îi aduc ce cumpăr de pe acolo, să îi povestesc cum a fost și mă așteaptă cu dor, pentru că noi suntem prietene foarte bune când suntem acasă. Facem tot felul de lucruri împreună, de la mers la parcuri de aventură la orice. Chiar mă bag în foarte multe lucruri cu ea și îi place că suntem tovarășe”, a declarat Irina Fodor pentru Spynews.ro.

În același timp, vedeta nu vede perioada adolescenței ca pe o corvoadă, ci din contra. Este extrem de mândră că Diana a crescut și acum are propria personalitate, că nu mai este doar un copil mic și că poate purta tot felul de discuții cu aceasta.

„Mie îmi place viața cu o adolescentă. Normal că avem mici clinciuri, doar că, atunci când era mică, era drăgălașă, îți venea să o mănânci cu lingurița. Acum, când este adolescentă, îmi e egală, ceea ce îmi place. Are personalitate, are umor, are propriile argumente. Stăm la masă de la egal la egal și mie asta îmi convine foarte tare. Când era mică, era despre protecția mea către ea, despre iubirea asta necondiționată, despre drăgălășenii și tras de fălcuțe. Acum suntem pe aceeași linie, pe aceeași treaptă și mie asta îmi place la nebunie”, a mai spus prezentatoarea.

Cum gestionează Irina Fodor certurile cu Diana

În același timp, Irina Fodor a explicat și cum gestionează momentele în care apar discuții mai tensionate cu fiica ei. Vedeta a recunoscut că nu îi impune lucruri doar prin prisma statutului de mamă, ci o ascultă și încearcă să o înțeleagă.

„Când ne certăm, ne certăm tot de la egal la egal. Sigur, există și partea cealaltă a monedei, dar fiecare are argumente, ceea ce este important. Adică nu face așa pentru că zic eu, că sunt mama, și nici eu nu am dreptul să îi impun ceva doar pentru că mi se pare mie. Dacă ea a venit și mi-a explicat că ar trebui să facă așa dintr-un anumit motiv, stau, ascult, de obicei are logică, și merg pe încredere. Vreau să aud ce are de spus.

Nu îmi este suficient să o pun la colț și să îi zic: Nu, că știu eu mai bine. Eu trebuie să explic de ce cred că știu mai bine și, la fel, și ea trebuie să îmi spună. Poate eu văd eronat niște lucruri, poate sunt prinsă în trecut, poate nu am toate informațiile... Nu intru într-o cameră crezând despre mine că sunt cea mai isteață de acolo. Intru și aștept să văd ce are toată lumea de spus, după care îmi spun și eu părerea și vedem la sfârșit cine a venit cu soluția cea mai bună. Fix așa funcționează și cu ea. Dacă ai ceva de spus, spune și hai să vedem cum ajungem la ceva la mijloc”, mai spune vedeta.

Cum se înțelege Răzvan Fodor cu fiica lui

Irina Fodor a mai dezvăluit faptul că,deși Răzvan „este topit după ea”, nu se lasă intimidat și nu este mai permisiv. Cei doi au o relație specială și fac multe lucruri împreună, însă este mai dur cu Diana.

„Răzvan este topit după ea, evident. Când vine vorba de regulile casei sau din societate, nu este permisiv, adică nu o lasă să facă ce îi trece prin cap doar pentru că e topit după ea. Dar este un pic mai puțin dur decât mine, e mai maleabil. Ei au foarte multe pasiuni comune, altele decât avem eu și ea: ascultă foarte multă muzică, merg la concerte împreună (fără mine, ei doi, timpul lor), iar pe zona de cinematografie la fel, își aleg filme și se uită împreună. Eu sunt mai mult pe zona de activități, iar ei pe zona creativ-artistică”, a mai adăugat Irina Fodor pentru sursa citată.