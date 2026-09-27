Heather Locklear și Lorenzo Lamas, prima poză împreună. Gluma despre nuntă care a atras toate privirile. „Răspunsul scurt este nu”

Heather Locklear și Lorenzo Lamas au confirmat în urmă cu doar câteva luni că formează un cuplu, iar recent au și publicat prima lor poză împreună. Actrița și-a sărbătorit cea de-a 65-a aniversare vineri, 25 septembrie, iar iubitul ei a distribuit o postare

Heather Locklear și Lorenzo Lamas. Foto: X

Cei doi s-au asortat la ținute, ambii alb. Locklear și-a accesorizat outfitul cu o pălărie de cowboy și este surprinsă în timp ce taie împreună cu iubitul ei tortul.

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, prima poză împreună

„La mulți ani Reginei mele astăzi”, a scris fostul artist Renegade, în vârstă de 68 de ani. „Am sărit să ajut pentru că este singurul tort pe care îl vom tăia împreună”, a scris apoi în glumă, referindu-se la tăierea unui tort de nuntă împreună.

Postarea lui Lamas vine la aproape șase luni după ce un prieten de-al lui Locklear a confirmat pentru people.com că actrița se întâlnește cu vedeta din Falcon Crest. Se pare că cei doi se întâlneau de luni de zile, potrivit TMZ , care a relatat prima dată știrea și a publicat fotografii cu cuplul împreună în Las Vegas.

La sfârșitul lunii aprilie, actorul a vorbit deschis despre cum s-a îndrăgostit de actriță la mai bine de 40 de ani de la prima lor întâlnire, atunci când au pozat împreună pentru revista Playgirl.

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, în revista Playgirl. Foto: X

„Răspunsul scurt este nu”, a declarat Lamas pentru publicație când a fost întrebat dacă crede că se va întâmpla asta. „Adică, am trecut prin multe încercări și erori, iar ea este cea mai uimitoare femeie pe care cred că am întâlnit-o vreodată.”

Apoi, la începutul lunii iunie, Locklear a atins pe scurt subiectul relației lor în timpul unei apariții la podcastul Hollywood & Divine , unde l-a numit pe Lorenzo „noul ei iubit” și a vorbit deschis despre asta.

„Sunt în cea mai bună perioadă [a vieții mele]”, a adăugat ea.

Lamas a fost căsătorit de șase ori

Înainte de relația cu Lamas, Locklear a fost căsătorită cu Richie Sambora din 1994 până în 2007 și au o fiică, Ava Sambora , în vârstă de 28 de ani.

Locklear a mai fost căsătorită cu Tommy Lee între 1986 și 1993 și logodită cu Chris Heisser timp de cinci ani, înainte de despărțirea lor în mai 2025.

Lamas, care are șase copii , a fost căsătorit de șase ori. A fost căsătorit cu Victoria Hilbert, între anii 1981 și 1982, cu regretata Michele Smith, între anii 1983 și 1985, cu Kathleen Kinmont între 1989 ți 1993, cu Shauna San între anii 1996 și 2002, cu Shawna Craig între 2011 și 2018 și cu Kenna Nicole Scott între 2023 și 2025.