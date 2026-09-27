 Heather Locklear și Lorenzo Lamas, prima poză împreună. Gluma despre nuntă care a atras toate privirile. „Răspunsul scurt este nu”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, prima poză împreună. Gluma despre nuntă care a atras toate privirile. „Răspunsul scurt este nu”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Heather Locklear și Lorenzo Lamas au confirmat în urmă cu doar câteva luni că formează un cuplu, iar recent au și publicat prima lor poză împreună. Actrița și-a sărbătorit cea de-a 65-a aniversare vineri, 25 septembrie, iar iubitul ei a distribuit o postare

Heather Locklear și Lorenzo Lamas.
Heather Locklear și Lorenzo Lamas. Foto: X

Cei doi s-au asortat la ținute, ambii alb. Locklear și-a accesorizat outfitul cu o pălărie de cowboy și este surprinsă în timp ce taie împreună cu iubitul ei tortul. 

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, prima poză împreună

„La mulți ani Reginei mele astăzi”, a scris fostul artist Renegade, în vârstă de 68 de ani. „Am sărit să ajut pentru că este singurul tort pe care îl vom tăia împreună”, a scris apoi în glumă, referindu-se la tăierea unui tort de nuntă împreună.

Postarea lui Lamas vine la aproape șase luni după ce un prieten de-al lui Locklear a confirmat pentru people.com că actrița se întâlnește cu vedeta din Falcon Crest. Se pare că cei doi se întâlneau de luni de zile, potrivit TMZ , care a relatat prima dată știrea și a publicat fotografii cu cuplul împreună în Las Vegas.

La sfârșitul lunii aprilie, actorul a vorbit deschis despre cum s-a îndrăgostit de actriță la mai bine de 40 de ani de la prima lor întâlnire, atunci când au pozat împreună pentru revista Playgirl. 

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, în revista Playgirl.
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, în revista Playgirl. Foto: X

„Răspunsul scurt este nu”, a declarat Lamas pentru publicație când a fost întrebat dacă crede că se va întâmpla asta. „Adică, am trecut prin multe încercări și erori, iar ea este cea mai uimitoare femeie pe care cred că am întâlnit-o vreodată.”

Apoi, la începutul lunii iunie, Locklear a atins pe scurt subiectul relației lor în timpul unei apariții la podcastul Hollywood & Divine , unde l-a numit pe Lorenzo „noul ei iubit” și a vorbit deschis despre asta.

„Sunt în cea mai bună perioadă [a vieții mele]”, a adăugat ea.

Lamas a fost căsătorit de șase ori

Înainte de relația cu Lamas, Locklear a fost căsătorită cu Richie Sambora din 1994 până în 2007 și au o fiică, Ava Sambora , în vârstă de 28 de ani.

Locklear a mai fost căsătorită cu Tommy Lee între 1986 și 1993 și logodită cu Chris Heisser timp de cinci ani, înainte de despărțirea lor în mai 2025.

Lamas, care are șase copii , a fost căsătorit de șase ori. A fost căsătorit cu Victoria Hilbert, între anii 1981 și 1982, cu regretata Michele Smith, între anii 1983 și 1985, cu Kathleen Kinmont între 1989 ți 1993, cu Shauna San între anii 1996 și 2002, cu Shawna Craig între 2011 și 2018 și cu Kenna Nicole Scott între 2023 și 2025.

Ghid de cumpărături

elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
nikita jpg
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici Vedete românești
image
Două capitale europene trecute cu vederea de turiști. Ce oferă Ljubljana și Zagreb adevarul.ro
image
Cele mai vechi și autentice mâncăruri ciobănești din România. Ce sunt rotogoalele de oaie sau „diresala”. „Ce miresme izbucnesc! Ce nectar și dezmierdare” adevarul.ro

Parteneri

image
Laurențiu Reghecampf a impresionat cu un ceas de lux de 65.000 de euro la revenirea la FCSB www.fanatik.ro
image
Ce se întâmplă cu cei care au lucrat ca salvamari sau cameriste pe litoral? Soluţiile pentru finalul sezonului observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
Cine ar fi preluat puterea mafiei românești din Marea Britanie. Victimele se tem să vorbească www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Fiica lui Ion Țiriac s-a fotografiat cu „cel mai bun prieten” și și-a luat prin surprindere fanii as.ro
image
Vinzi lucrurile din casă pe OLX sau Vinted? De la ce punct poate deveni activitatea ta una care interesează ANAF playtech.ro
image
România începe LIVE finala mică din EHF Euro Cup: 0-0 cu Ungaria după 20-28 cu Danemarca. Primele minute ale meciului www.fanatik.ro
image
Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă descoperită de anchetatori www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă” Vedete internaționale
elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
Sylvester Stallone, fiul autist sursa Shutterstock jpg
Sylvester Stallone recunoaște că și-a abuzat corpul pentru filme: „A fost o obsesie” Vedete internaționale
zendaya si tom holland jpg
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul Vedete internaționale
nikita jpg
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici Vedete românești
Simona Halep, foto Instagram jpg
Simona Halep împlinește 35 de ani. Povestea carierei campioanei cu 24 de titluri WTA, două trofee de Grand Slam și 64 de săptămâni pe primul loc mondial Vedete românești
banner emily burghelea png
Emily Burghelea s-a întors din Tenerife după doar două luni. „Mi s-a rupt inima în două” Vedete românești
banner ion laceanu jpg
FotoIon Lăceanu, vizitat de prieteni la azil! Ce vioi e, la 90 de ani! N-a avut restanțe, ca Irinel Columbeanu Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore actualitate.net