 Ion Lăceanu, vizitat de prieteni la azil! Ce vioi e, la 90 de ani! N-a avut restanțe, ca Irinel Columbeanu
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FotoIon Lăceanu, vizitat de prieteni la azil! Ce vioi e, la 90 de ani! N-a avut restanțe, ca Irinel Columbeanu

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Ion Lăceanu (90 de ani), artistul care, în perioada de glorie, a doinit și pe marile scene ale lumii, a dorit să locuiască într-un cămin de bătrâni, după decesul soției iubite. Recent, el a primit vizita unei colege de breaslă, Marilena Stan. Aceasta a postat pe conturile sociale câteva fotografii de la emoționanta lor întâlnire. Ion Lăceanu este în vervă, și acum, în ciuda vârstei înaintate.

Ion Lăceanu, vizitat la azil de prietena lui, solista Marilena Stan
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Ion Lăceanu, vizitat la azil de prietena lui, solista Marilena Stan Foto: foto: Facebook

A plecat din vilă și s-a mutat la un azil, după decesul soției: „Sunt răsfățat, am trei mese pe zi”

Ion Lăceanu se declară mulțumit de condițiile din căminul de bătrâni, unde s-a mutat în urmă cu cinci ani. Ba chiar e și răsfățat de asistente. Iată ce ne povestea, exclusiv pentru Click!, despre atmosfera din azilul unde a ales să se mute definitiv, de când a rămas văduv:

„Ar fi fost, da, mai bine în patul meu, dar acasă nu am condițiile acestea. Aici am medici, îmi fac până și baie. Sunt răsfățat, am trei mese pe zi, în cameră sunt numai cu o persoană. Avem și baie, televizor. Nu știu cât costă lunar taxa, fiul meu se ocupă, el distribuie banii. Acasă eram prea trist, prea singur, după decesul soției, aici am cu cine schimba o vorbă”.

Vizitat la azil de buna lui prietenă Marilena Stan: „Ca să știe că îl iubim!”

Recent, Ion Lăceanu a fost vizitat la azil de buna lui prietenă, cunoscuta solistă de muzică populară Marilena Stan. Au stat la povești, au depănat amintiri, din vremurile lor de glorie, de când mergeau împreună în turnee și împărțeau bucata de pâine:

„În vizită la maestru Ion Lăceanu. Doamne, cum trece timpul! Am vrut să îi facem o bucurie! Am cântat și „La mulți ani!”, ca să se simtă bine. Am venit la el, ca să știe că îl iubim, că este iubit de public”, a menționat ea, pe Facebook, într-un video, în care apare alături de artistul căruia i se mai spune și „Omul-Orchestră”. Știe să cânte inclusiv la frunză și la solzi de pește.

A doinit și la Casa Albă, în 1963: „I-am cântat lui J.F.Kennedy la solzi de pește piesa „Ciocârlia”

Celebrul rapsod ne povestea, exclusiv pentru Click!, și despre întâlnirile, la evenimente, cu foștii președinți Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceaușescu, dar și cu J.F.Kennedy. Toți i-au apreciat recitalurile:

„Am cântat și pentru Gheorghe Gheorghiu Dej, mama lui zicea: „Până nu cântă fluericiul”, căci așa îmi spunea mie, nu plec acasă! Am cântat și pentru soții Ceaușescu, la petrecerile lor, erau veseli. Le-am cântat la frunză de cireș piesa „Mă dusei să trec la Olt”.

Iar J.F.Kennedy, căruia i-am cântat la Casa Albă, era tare drăgăstos cu soția lui, Jacqueline, am admirat-o atunci, era foarte elegantă. Îmi amintesc că lor le-am cântat la cimpoi și la solzi de pește piesa „Ciocârlia”. Lui Kennedy îi plăceau artiștii, s-a pozat cu noi. După câteva luni, în 1963, am aflat că a murit, că a fost asasinat, tare rău mi-a părut”.

Mesajul lui Ion Lăceanu pentru Irinel Columbeanu: „Să aibă curaj și să fie optimist!”

Într-un recent interviu, exclusiv pentru Click!, Ion Lăceanu își exprima părerea despre situația financiară a lui Irinel Columbeanu, aflat și el la azil, și care a avut restanțe uriașe la plata taxei, de aproximativ 5.000 de euro: 

„Cum e viața asta! Înainte, Irinel Columbeanu era milionar, avea atâtea, avea averi, avea femei frumoase, mașini scumpe, vilă de lux, m-am mirat și eu cum a pierdut tot. E trist pentru el. Să decazi așa, e dureros! Îi transmit lui Irinel Columbeanu, care locuiește, ca mine, tot într-un azil, să aibă curaj și să fie optimist. Eu nu am restanțe la azil, am o pensie bună, am muncit mulți ani pe bază de carte de muncă!”, declara Ion Lăceanu, exclusiv pentru Click!

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