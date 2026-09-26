Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"

Daniel Buzdugan a făcut o întreagă familie fericită. Omul de radio se afla în drum spre Baia Mare, moment în care a oprit în dreptul unei femei care vindea fructe și magiunuri. A intrat în curtea acesteia și a cumpărat câteva borcane.

Daniel Buzdugan, impresionat de o femeie din Maramureș care vindea magiun de prune. Foto: captură Facebook

Daniel Buzdugan nu s-a putut abține și s-a oprit în dreptu unei case, acolo unde o femeie vindea fructe și magiunuri naturale, făcute în casă. Omul de radio a fost profund impresionat de reacția acesteia.

Daniel Buzdugan, impresionat de o femeie care vindea magiun de prune

Omul de radio se îndrepta spre un eveniment din Baia Mare, împreună cu neurochirurgul Iustinian Simion, moment în care a făcut un popas. Acesta s-a oprit la locuința unei femei din Buciumi care vindea fructe și magiunuri.

Daniel Buzdugan a gustat dintr-un magiun de prune și a dorit să cumpere mai multe borcane. Pentru zece borcane, el a scos din buzunar 300 de lei. Femeia a fost surprinsă până la lacrimi.

„Vă iubesc din suflet! Ajutați acum patru nepoței care cresc fără tată”, a spus femeia, în timp ce aproape că izbucnea în plâns. Daniel Buzdugan a rămas impresionat și a îndemnat oamenii să vină să cumpere de la ea produse naturale

Omul de radio trece printr-o perioadă grea

Nu este o perioadă ușoară pentru Daniel Buzdugan. În urmă cu aproape două săptămâni, mama lui a murit. Femeia care i-a dat viață avea 91 de ani, iar nenorocirea a avut loc în timp ce el se afla la Schitul Darvari, unde mersese să se roage pentru sănătatea ei. Recent, mama lui Daniel Buzdugan suferise un AVC și a leșinase pe stradă.

„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică. Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama”, a scris Buzdugan pe rețelele de socializare, la acel moment. „Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori... Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare”.