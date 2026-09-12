Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”

FotoDaniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Daniel Buzdugan trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce și-a pierdut mama. Femeia care i-a dat viață lui și fratelui său mai mare, Mitică, s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani, în timp ce omul de radio se afla la Schitul Darvari, unde mersese să se roage pentru sănătatea ei.
Daniel Buzdugan a aflat vestea prin intermediul unui apel telefonic primit de la Iași, la doar câteva minute după ce a ieșit din biserică. Momentul l-a cutremurat, mai ales că, în ultima perioadă, omul de radio vorbise despre problemele de sănătate cu care se confrunta mama sa.
S-a stins din viață mama lui Daniel Buzdugan
Ulterior, Daniel Buzdugan a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care a povestit ultimele momente petrecute alături de mama sa și durerea pe care o simte după pierderea acesteia.
„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică. Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama.
Ultima oară am văzut-o marți. Am plecat spre București de la ea târziu, în noapte, pe la ora 23.
Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori... Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare.
Joi, la ora 13:23, în timp ce eu mă rugam pentru ea, Bunul Dumnezeu a ales să-i ușureze suferința. Plecasem imediat după emisiunea de la radio către Schitul Darvari. Am petrecut o oră în liniștea bisericii, rugându-mă. La doar două-trei minute după ce am ieșit pe poartă, am primit acel telefon de la spitalul din Iași...
Mama plecase pentru totdeauna. M-am întors în biserică plângând, dar cu credință, să-i aprind primele lumânări pentru cei adormiți”, a transmis Daniel Buzdugan, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Daniel Buzdugan și-a condus mama pe ultimul drum
În continuarea mesajului său, Daniel Buzdugan a povestit și despre înmormântarea mamei sale. Omul de radio a mărturisit că ceremonia a avut loc într-un cadru intim, dar plin de pace și emoție.
Mama lui Daniel Buzdugan a fost depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul în care familia a locuit.
„Azi am condus-o pe ultimul drum. A fost atâta pace în jur... O slujbă intimă, caldă, binecuvântată. A plecat chiar de la biserica de lângă casă, fiind depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul nostru drag.
Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o Mamă ca o sfântă, că ne-a vegheat și ne-a purtat de grijă până la vârsta binecuvântată de 91 de ani și că a chemat-o la El lin, fără chin.
Drum lin către stele, mamă dragă! Doamne, ai grijă de mămica noastră și așază-i sufletul în lumină! Amin.
Copiii tăi, Daniel și Mitică.”