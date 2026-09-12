 Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
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FotoDaniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”

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Daniel Buzdugan trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce și-a pierdut mama. Femeia care i-a dat viață lui și fratelui său mai mare, Mitică, s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani, în timp ce omul de radio se afla la Schitul Darvari, unde mersese să se roage pentru sănătatea ei.

S-a stins din viață mama lui Daniel Buzdugan.
S-a stins din viață mama lui Daniel Buzdugan. Foto: Instagram & Facebook

Daniel Buzdugan a aflat vestea prin intermediul unui apel telefonic primit de la Iași, la doar câteva minute după ce a ieșit din biserică. Momentul l-a cutremurat, mai ales că, în ultima perioadă, omul de radio vorbise despre problemele de sănătate cu care se confrunta mama sa.

S-a stins din viață mama lui Daniel Buzdugan 

Ulterior, Daniel Buzdugan a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care a povestit ultimele momente petrecute alături de mama sa și durerea pe care o simte după pierderea acesteia.

„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică. Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama.

Ultima oară am văzut-o marți. Am plecat spre București de la ea târziu, în noapte, pe la ora 23.

Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori... Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare.

Joi, la ora 13:23, în timp ce eu mă rugam pentru ea, Bunul Dumnezeu a ales să-i ușureze suferința. Plecasem imediat după emisiunea de la radio către Schitul Darvari. Am petrecut o oră în liniștea bisericii, rugându-mă. La doar două-trei minute după ce am ieșit pe poartă, am primit acel telefon de la spitalul din Iași...

Mama plecase pentru totdeauna. M-am întors în biserică plângând, dar cu credință, să-i aprind primele lumânări pentru cei adormiți”, a transmis Daniel Buzdugan, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. 

Daniel Buzdugan și-a condus mama pe ultimul drum

În continuarea mesajului său, Daniel Buzdugan a povestit și despre înmormântarea mamei sale. Omul de radio a mărturisit că ceremonia a avut loc într-un cadru intim, dar plin de pace și emoție.

Mama lui Daniel Buzdugan a fost depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul în care familia a locuit.

„Azi am condus-o pe ultimul drum. A fost atâta pace în jur... O slujbă intimă, caldă, binecuvântată. A plecat chiar de la biserica de lângă casă, fiind depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul nostru drag.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o Mamă ca o sfântă, că ne-a vegheat și ne-a purtat de grijă până la vârsta binecuvântată de 91 de ani și că a chemat-o la El lin, fără chin.

Drum lin către stele, mamă dragă! Doamne, ai grijă de mămica noastră și așază-i sufletul în lumină! Amin.

Copiii tăi, Daniel și Mitică.”

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