Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar”

Romanița Iovan a împlinit 62 de ani pe 3 octombrie 2026 și are un motiv dublu de sărbătoare. Nu este doar ziua ei de naștere, ci și a lui Albert, fiul pe care îl are din mariajul cu regretatul pilot Adrian Iovan. Cu această ocazie, creatoarea de modă a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre fiul său, dar și despre perioada de transformare prin care trece.

Romanița Iovan și fiul ei, Albert. Foto: click.ro

În urmă cu 20 de ani, Romanița Iovan își aducea fiul pe lume chiar în ziua în care își sărbătorea propria aniversare. Astfel, data de 3 octombrie a căpătat o semnificație aparte pentru cei doi, devenind ziua în care își sărbătoresc împreună aniversările. Relația dintre mamă și fiu este una apropiată, iar Romanița vorbește de fiecare dată cu emoție despre Albert.

Romanița Iovan: „În urmă cu 20 de ani, am primit cel mai frumos dar”

În loc să își petreacă ziua de naștere departe de orice responsabilitate, creatoarea de modă și-a început ziua în sala de fitness. Romanița Iovan s-a filmat în timpul antrenamentului și a dezvăluit că, de două luni și jumătate, urmează cu disciplină programul de exerciții, sub îndrumarea fiului său.

Pe rețelele de socializare, vedeta a transmis că Albert reprezintă pentru ea „cel mai frumos dar”, dar și persoana care o provoacă în prezent să muncească pentru propria sănătate și pentru o formă fizică bună.

„În urmă cu 20 de ani, am primit cel mai frumos dar, pe Albert. Astăzi este cel care mă provoacă. Două luni și jumătate, fără scuze, cu răbdare și cu disciplină, sub îndrumarea lui, muncesc pentru mine, pentru corpul meu, pentru sănătatea mea, pentru anii frumoși pe care vreau să-i am înainte. Happy Birthday, my one & only!”, a scris Romanița Iovan pe rețelele de socializare.

Cum sfidează creatoarea de modă trecerea timpului

Romanița Iovan este un exemplu de femeie care pune preț pe disciplină și pe un stil de viață echilibrat. Ajunsă la 62 de ani, creatoarea de modă spune că o siluetă armonioasă, un ten îngrijit și o stare bună nu sunt rezultatul unor soluții miraculoase, ci al unei rutine pe care a construit-o și a respectat-o de-a lungul timpului.

Romanița Iovan acordă o atenție deosebită alimentației și încearcă să își păstreze un echilibru între ceea ce mănâncă și nevoile organismului.

„Prefer să mănânc echilibrat, în porții rezonabile, să aleg alimente cât mai naturale și să îmi ascult organismul. Din când în când, îmi fac și plăceri culinare, pentru că viața trebuie trăită cu măsură, nu cu frustrări. La fel de importantă este mișcarea. Nu fac sport doar pentru siluetă, ci și pentru starea de bine pe care mi-o oferă. Încerc să fiu activă, să am grijă de corpul meu și să îmi păstrez energia, mai ales că profesia mea este foarte solicitantă”, a spus aceasta, potrivit viva.ro.

Secretul Romaniței Iovan pentru un ten îngrijit

Cât despre frumusețe, creatoarea de modă consideră că rezultatele apar atunci când există consecvență și grijă față de propria persoană. Pentru un ten curat și o stare de bine, Romanița Iovan pune accent pe lucruri simple, precum hidratarea, odihna și protecția pielii.

„În ceea ce privește frumusețea, cred că cea mai bună investiție este grija constantă față de tine. Un ten curat, hidratarea, somnul suficient și protecția împotriva soarelui fac mai mult decât orice produs-minune. Iar zâmbetul și starea de bine se văd întotdeauna pe chip.”