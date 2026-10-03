Ce părere are Dan Negru despre show-urile cu „ispite”: „Nu mi-e rușine de trecutul meu în TV”

Dan Negru se pregătește să revină pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii „The Floor”, show pe care îl descrie drept un format dedicat „oamenilor deștepți”.

Dan Negru, părere despre show-urile cu ispite Foto: Instagram

Înaintea debutului, omul de televiziune a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a vorbit despre televiziune, audiențe și despre felul în care, de-a lungul anilor, și-a schimbat perspectiva asupra emisiunilor pe care le prezintă.

Dan Negru: „Cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut”

Dan Negru și-a amintit un episod din perioada în care era considerat „regele audiențelor”, dar a pierdut în fața unor producții care, la prima vedere, păreau imposibil de învins. Vedeta a povestit și ce sfat i-a oferit regretata Stela Popescu după un astfel de moment.

„Și eu mi-am furat-o cu un 6-0 de la Vulpița sau, parcă, de la Leo de la Strehaia. Îi mai știți? Eu o aveam invitată într-o seară pe Stela Popescu. Dar, cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut.

A doua zi, Stela Popescu mi-a spus: «Dănuț, nu număra oamenii, cântărește-i.»

Deseară, de la ora 21, începem un nou sezon «The Floor». E un show isteț, pentru oameni deștepți. Ei au fost unul dintre motivele pentru care, acu’ niște ani, mi-am schimbat locul de muncă”, începe mesajul publicat de omul de televiziune în mediul online.

Dan Negru vorbește despre schimbarea sa în televiziune

În mesajul său, Dan Negru face și o retrospectivă asupra carierei sale și recunoaște că nu se rușinează de formatele de divertisment pe care le-a prezentat de-a lungul timpului. În același timp, acesta subliniază că experiența și trecerea anilor l-au făcut să privească diferit televiziunea și să caute formate care să pună accent și pe inteligență, nu doar pe audiență.

„Show-urile cu «ispite», «mamă-natură» sau Revelioanele le-am inventat acu’ vreo 25 de ani și nu mi-e rușine de trecutul meu în TV. Dar viața te obligă să crești. Dacă la 50 de ani ești ca la 20, ai trăit 30 de ani degeaba.

România e singura țară europeană care nu are niciun quiz seara, la televizor. Pentru că astea sunt show-urile oamenilor isteți, care văd lumea cu ochii lor. Ăia sunt oamenii periculoși, pentru că votează, cumpără sau trăiesc altfel decât Vulpița.

Cei care nu sunt numărați, ci cântăriți.”

Dan Negru: „Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”

Dan Negru a transmis un mesaj cu doar câteva zile înainte de difuzarea noului sezon al show-ului „The Floor”. Emisiunea difuzată de Kanal D își va relua confruntările dintre concurenți începând din 3 octombrie 2026, iar edițiile vor putea fi urmărite în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21:00.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”, a spus Dan Negru.

Dan Negru îi invită pe telespectatori să descopere cât de importantă rămâne inteligența umană într-o perioadă în care tehnologia este tot mai prezentă în viața de zi cu zi.

„Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană.”