 Ce părere are Dan Negru despre show-urile cu „ispite”: „Nu mi-e rușine de trecutul meu în TV”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce părere are Dan Negru despre show-urile cu „ispite”: „Nu mi-e rușine de trecutul meu în TV”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Negru se pregătește să revină pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii „The Floor”, show pe care îl descrie drept un format dedicat „oamenilor deștepți”.

Dan Negru, părere despre show-urile cu ispite
Dan Negru, părere despre show-urile cu ispite Foto: Instagram

Înaintea debutului, omul de televiziune a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a vorbit despre televiziune, audiențe și despre felul în care, de-a lungul anilor, și-a schimbat perspectiva asupra emisiunilor pe care le prezintă.

Dan Negru: „Cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut”

Dan Negru și-a amintit un episod din perioada în care era considerat „regele audiențelor”, dar a pierdut în fața unor producții care, la prima vedere, păreau imposibil de învins. Vedeta a povestit și ce sfat i-a oferit regretata Stela Popescu după un astfel de moment.

„Și eu mi-am furat-o cu un 6-0 de la Vulpița sau, parcă, de la Leo de la Strehaia. Îi mai știți? Eu o aveam invitată într-o seară pe Stela Popescu. Dar, cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut.

A doua zi, Stela Popescu mi-a spus: «Dănuț, nu număra oamenii, cântărește-i.»

Deseară, de la ora 21, începem un nou sezon «The Floor». E un show isteț, pentru oameni deștepți. Ei au fost unul dintre motivele pentru care, acu’ niște ani, mi-am schimbat locul de muncă”, începe mesajul publicat de omul de televiziune în mediul online. 

Dan Negru vorbește despre schimbarea sa în televiziune

În mesajul său, Dan Negru face și o retrospectivă asupra carierei sale și recunoaște că nu se rușinează de formatele de divertisment pe care le-a prezentat de-a lungul timpului. În același timp, acesta subliniază că experiența și trecerea anilor l-au făcut să privească diferit televiziunea și să caute formate care să pună accent și pe inteligență, nu doar pe audiență.

„Show-urile cu «ispite», «mamă-natură» sau Revelioanele le-am inventat acu’ vreo 25 de ani și nu mi-e rușine de trecutul meu în TV. Dar viața te obligă să crești. Dacă la 50 de ani ești ca la 20, ai trăit 30 de ani degeaba.

România e singura țară europeană care nu are niciun quiz seara, la televizor. Pentru că astea sunt show-urile oamenilor isteți, care văd lumea cu ochii lor. Ăia sunt oamenii periculoși, pentru că votează, cumpără sau trăiesc altfel decât Vulpița.

Cei care nu sunt numărați, ci cântăriți.”

Dan Negru: „Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”  

Dan Negru a transmis un mesaj cu doar câteva zile înainte de difuzarea noului sezon al show-ului „The Floor”. Emisiunea difuzată de Kanal D își va relua confruntările dintre concurenți începând din 3 octombrie 2026, iar edițiile vor putea fi urmărite în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21:00.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”, a spus Dan Negru.

Dan Negru îi invită pe telespectatori să descopere cât de importantă rămâne inteligența umană într-o perioadă în care tehnologia este tot mai prezentă în viața de zi cu zi.

„Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană.”

Ghid de cumpărături

irina loghin
Ingredientul secret pe care Irina Loghin îl pune în must pentru a-l păstra peste iarnă. „Să fie limpede, curat” Stil de viață
anca turcasiu, calin serban si cristian georgescu
FotoAnca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje” Vedete românești
image
Cine este copilotul avionului Flydubai care l-a atacat pe pilot cu un topor în timpul zborului. „A încercat să comită un atac terorist” adevarul.ro
image
Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Martor: „În următoarea secundă, s-a năpustit la gâtul ei lovind-o cu aparatul de fumat” adevarul.ro

Parteneri

image
„Nu suntem proști!” Cristi Balaj îl contrează pe Adrian Porumboiu: „Lewandowski cade cu întârziere, iar arbitrul e mascat de Drăgușin, nu avea cum să vadă împingerea și intensitatea” www.fanatik.ro
image
40.000 de euro pentru cei care aleg să se mute la sat. Regiunea care vrea să atragă tineri, inclusiv români observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Situație critică la ROMARM. Directorul companiei avertizează: ”Majoritatea celor 15 filiale sunt în prag de faliment” www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
De la ce vine prescurtarea USB. O folosim aproape zilnic, dar puțini știu ce înseamnă cele trei litere playtech.ro
image
“Hagi pleacă singur dacă i se cere DEMISIA cu Suedia!”. Cum a procedat Răzvan Burleanu cu Victor Pițurcă selecționer. Dezvăluiri din interior www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
roxana vancea
De ce nu și-a dorit Roxana Vancea să devină mamă: „Poate că Dumnezeu avea deja scrisă povestea noastră” Vedete românești
Șerban Huidu reacție despre incideentul de la Buftea jpg
Șerban Huidu, reacție după incidentul vulgar de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane” Vedete românești
anca turcasiu, calin serban si cristian georgescu
FotoAnca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje” Vedete românești
Sofia Vergara și noul iubit jpeg
Cine este celebra actriță care se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 15 ani decât ea. Iubitul vedetei este aproape de vârsta fiului său Vedete internaționale
banner au slabit jpg
5 vedete care au slăbit 239 de kilograme după ce și-au „tăiat” stomacul: „Lupta nu se termină niciodată!” Vedete românești
banner marina almasan png
Marina Almășan, criticată pentru relația cu Sorin Mărcuș: „O consideră ridicolă la vârsta noastră” Vedete românești
vali vijelie
FotoVali Vijelie va deveni bunic! Artistul a făcut anunțul emoționant pe rețelele de socializare Vedete românești
gabi badalau copii
„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani Vedete românești
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net