 Dan Negru, mesaj dur după rezultatele obținute de elevii români la testele PISA: „Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ”
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Dan Negru, mesaj dur după rezultatele obținute de elevii români la testele PISA: „Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ”

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Dan Negru transmite un mesaj dur în urma rezultatelor obținute de elevii români la testele PISA și îi critică pe cei care îi etichetează pe copii drept „proști” sau „analfabeți funcționali”. Prin mesajul său, omul de televiziune a dorit să atragă atenția asupra faptului că eșecul nu le aparține doar elevilor, ci reflectă și problemele existente în învățământul românesc.

Dan Negru
Dan Negru Foto: Instagram

În mesajul său, Dan Negru a explicat că, de-a lungul anilor, a înțeles că, de cele mai multe ori, nu este vina celui care nu înțelege, ci poate fi vorba și despre modul în care este transmisă informația.

„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani, credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram!

Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd, zilele astea, o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale”, începe mesajul publicat de Dan Negru pe rețelele de socializare. 

Ce le transmite omul de televiziune elevilor români 

Dan Negru și-a îndreptat atenția foarte mult și asupra elevilor, pe care i-a îndemnat să nu se lase descurajați și afectați de etichetele pe care chiar adulții li le pun, amintindu-le că problema nu este la ei, ci la sistemul de învățământ.

„Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o… Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ.

Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit. Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen.”

Dan Negru: „Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa”

În continuare, Dan Negru insistă asupra unui aspect important, și anume ce testează, de fapt, testele PISA. Potrivit acestuia, evaluarea urmărește capacitatea elevilor de a înțelege informațiile, de a gândi logic și de a folosi cunoștințele dobândite în situații concrete, nu doar de a reproduce informații memorate.

„PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete. Școala românească nu ne învață asta!

@killafonic, @holograf.ro, @negru_dan – oameni din generații și lumi diferite – au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești.

Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația!

Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa.”

Dan Negru a transmis un mesaj și la începutul anului școlar 

Dan Negru a venit cu un mesaj dur și pe 7 septembrie, atunci când elevii români au început un nou an școlar. Prezentatorul TV a atras atenția asupra faptului că, în opinia sa, anumite lucruri din sistemul de învățământ au rămas neschimbate de-a lungul generațiilor.

Acesta a făcut referire în special la tradiționalul careu de început de an școlar, pe care îl consideră un moment în care elevii sunt obișnuiți, încă din primele zile de școală, să stea în formație, să asculte discursuri și să urmeze reguli impuse, fără ca accentul să fie pus pe curiozitate, întrebări și libertatea de a gândi.

„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!

Careul de școală e o pedeapsă militară. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc. La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați. Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi.

Asculți! Taci! Aplauzi!

E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”, a declarat Dan Negru pe pagina sa de Instagram. 

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