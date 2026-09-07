Dan Negru, mesaj controversat la început de an școlar. Prezentatorul, revoltat de un obicei păstrat de zeci de ani în școli: „O pedeapsă militară”

Astăzi, 7 septembrie, aproape 3 milioane de elevi se reîntorc pe băncile școlilor. Cu ocazia aceasta, Dan Negru a participat la deschiderea de an școlar a copiilor săi, de unde a împărtășit cu urmăritorii săi câteva gânduri despre un obicei care a rămas de pe vremea când era el elev.

Dan Negru, la careul din prima zi de școală a copiilor Foto: Facebook

„Din careu începe drumul spre colivie”

Într-o postare pe Facebook, prezentatorul TV a vorbit despre obiceiul careului din prima zi de școală, care a rămas neschimbat de generații întregi. De asemenea, el a vorbit și despre personalitățile politice care apar să vorbească în fața elevilor, dar care nu reprezintă neapărat o sursă de inspirație pentru tineri, cât o lecție de ascultare fără comentarii.

„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!

𝑪𝒂𝒓𝒆𝒖𝒍 𝒅𝒆 ș𝒄𝒐𝒂𝒍ă 𝒆 𝒐 𝒑𝒆𝒅𝒆𝒂𝒑𝒔ă 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓ă. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc. La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați.

Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi.

Asculți ! Taci ! Aplauzi !

E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”, a declarat Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru și soția lui, Codruța, au împreună doi copii, pe Dara, în vârstă de 16 ani și pe Bogdan, în vârstă de 14 de ani.

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Aproape trei milioane de elevi și preșcolari au revenit luni, 7 septembrie, în sălile de clasă, marcând startul unui nou an școlar organizat în 36 de săptămâni și structurat în cinci module de învățare, alternate cu perioade de vacanță. Modelul modular urmărește să ofere mai multă flexibilitate și o distribuire mai echilibrată a ritmului școlar.

Cea mai importantă noutate îi vizează pe elevii care încep liceul. Aceștia vor studia după programe școlare complet revizuite, primele actualizate după aproape 20 de ani.

Noile planuri pun accent pe disciplinele de specialitate și permit elevilor să își personalizeze parțial curriculumul. Această generație va susține un bacalaureat diferit în 2030. Manualele pentru clasa a IX-a vor ajunge însă în școli abia la finalul lunii septembrie, din cauza procedurilor de licitație prelungite și a posibilelor contestații.

Pentru elevii din clasele I–VIII intră în vigoare noi standarde naționale de evaluare. Sistemul de notare rămâne același, însă standardele permit compararea notelor între școli și folosirea mediilor anuale în deciziile educaționale, pe baza unor criterii unitare.

Pentru elevii din clasele I–VIII intră în vigoare noi standarde naționale de evaluare. Sistemul de notare rămâne același, însă standardele permit compararea notelor între școli și folosirea mediilor anuale în deciziile educaționale, pe baza unor criterii unitare.

Admiterea la liceu rămâne un subiect intens dezbătut. Examenul suplimentar care ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 septembrie a fost blocat, după ce Comisia de învățământ a votat în unanimitate eliminarea sa. Decizia finală urmează să fie luată marți, 8 septembrie, în plenul Senatului, chiar în a doua zi de școală.