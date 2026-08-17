 Dan Negru, revoltat de traficul de pe litoral: „30 de kilometri în 2 ore”. Drumul care ar fi putut salva stațiunile stă neconstruit de 10 ani
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VideoDan Negru, revoltat de traficul de pe litoral: „30 de kilometri în 2 ore”. Drumul care ar fi putut salva stațiunile stă neconstruit de 10 ani

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Dan Negru nu a ezitat să transmită un mesaj de revoltă în ceea ce privește situația drumurilor care conectează stațiunile de pe litoralul românesc. El a precizat că a făcut o distanță de 30 de kilometri în 2 ore, în condițiile în care ar exista un drum neconstruit de 10 ani, care i-ar putea salva turiștii din a sta în trafic. 

De ce este revoltat Dan Negru/sursă foto: Instagram
De ce este revoltat Dan Negru/sursă foto: Instagram

Drumul care ar salva turismul pe litoral, potrivit lui Dan Negru

Prezentatorul TV acuză statul că pune „frână” tuturor instituțiilor private care încearcă să ridice hoteluri, pensiuni, restaurante și festivaluri, deoarece traficul spre litoral este aproape mereu blocat. „Drumul care leagă stațiunile Mării Negre e dintotdeauna blocat. Degeaba privatul face hoteluri, festivaluri, terase, că vine statul și le pune frână”, a declarat Dan Negru. Acesta a mai adăugat că a făcut două ore pe distanța dintre Eforie și Mangalia.

În aceeași postare, prezentatorul a mai vorbit despre „Alternativa Techerghiol”, un drum de 30 km care ar putea fi soluția salvatoare a drumului spre mare. Proiectul ar fi gata de 10 ani.

𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐠𝐡𝐢𝐨𝐥” e un drum de 30 de km care ar salva litoralul de blocajele de trafic. Proiectul e gata de 10 ani. ZECE ani! Dar nimeni nu l-a construit, așa că, în fiecare vară, litoralul e blocat pe o șosea care leagă stațiunile”. 

Potrivit Info Sud Est, proiectul de 4 miliarde de lei nu este gata nici după 10 ani de când a fost demarată inițiativa. În mai 2026, CNAIR a anunțat că va prelua construirea drumului ce ar lega Constanța de restul litoralului românesc.

Prezentatorul a făcut o observație acidă și asupra turiștilor români veniți în Turcia

Românii aleg din ce în ce mai mult să lase litoralul românesc în urmă și să ajungă pe plajele din țări precum Grecia sau Turcia. Printre aceștia s-a numărat și Dan Negru, care s-a bucurat de o vacanță în Turcia, însă printre momentele de relaxare a transmis și un mesaj despre comportamentul turiștilor români la all-inclusive.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, prezentatorul a explicat cum a apărut sistemul all inclusive în Turcia și a susținut că dezvoltarea stațiunilor turistice a fost posibilă și datorită sprijinului oferit de autorități.

Totodată, acesta a comentat și modul în care mulți turiști profită de mesele incluse în pachetul de vacanță.

„Jumătate de planetă moare de foame și jumătate se chinuie să slăbească… Aștept cina la un all-inclusive, undeva în Turcia, și noi, românii, ne umplem farfuriile. Avem mult de recuperat din birurile pe care ni le-au luat ei”, a spus Dan Negru.

În același videoclip, Dan Negru a vorbit și despre dezvoltarea spectaculoasă a turismului din Turcia. Potrivit prezentatorului, statul ar fi pus gratuit la dispoziția investitorilor terenurile pe care au fost construite multe dintre resorturile turistice, contribuind astfel la transformarea țării într-una dintre cele mai căutate destinații de vacanță.

Nu este prima dată când vedeta își transformă concediile în adevărate lecții de istorie și cultură. De-a lungul anilor, Dan Negru a publicat frecvent materiale în care le prezintă urmăritorilor povești, curiozități și informații despre locurile pe care le vizitează.

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