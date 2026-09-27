 Ema Uta a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu. Ce s-ar fi întâmplat după despărțirea celor doi
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Ema Uta a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu. Ce s-ar fi întâmplat după despărțirea celor doi

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Ema Uta și Andrei Barbu s-ar fi despărțit, însă relația lor ar fi ajuns într-un punct extrem de tensionat. Potrivit informațiilor publicate de CANCAN care citează surse apropiate make-up artistei, Ema Uta ar fi fost agresată de fostul partener și ar fi solicitat ulterior un ordin de protecție împotriva acestuia.

Ema Uta
Ema Uta Foto: arhiva

Relația dintre Ema Uta și Andrei Barbu a fost urmărită în ultimii ani în spațiul public, cei doi fiind surprinși împreună în vacanțe, la evenimente și în cluburile din Capitală. După aproximativ doi ani de relație, povestea lor ar fi ajuns însă la final, iar despărțirea ar fi fost urmată de un episod pe care Ema Uta l-ar fi considerat extrem de grav.

Ema Uta și Andrei Barbu s-ar fi despărțit cu aproximativ trei săptămâni înainte

Potrivit sursei citate, Ema Uta și Andrei Barbu s-ar fi separat cu aproximativ trei săptămâni înainte de incidentul relatat. Make-up artista ar fi plecat ulterior într-o vacanță alături de o prietenă, încercând să se detașeze după despărțire.

Sursele apropiate acesteia susțin că Andrei Barbu ar fi urmărit fotografiile și imaginile pe care Ema le publica pe Instagram și ar fi decis să meargă după ea fără să o anunțe.

Milionarul ar fi ajuns la hotelul unde Ema se afla la piscină împreună cu prietena sa. Conform informațiilor prezentate de CANCAN, acesta ar fi încercat să o convingă să se împace cu el, apelând inclusiv la rugăminți și promisiuni.

În cele din urmă, Ema Uta ar fi acceptat să mai acorde o șansă relației. Cei doi ar mai fi petrecut o zi împreună, după care s-ar fi întors în România.

Situația ar fi degenerat după întoarcerea în România

Potrivit acelorași surse, problemele ar fi reapărut în timpul drumului de la aeroport către locuința Emei Uta.

Andrei Barbu ar fi devenit suspicios în legătură cu telefonul acesteia și ar fi început să o întrebe dacă ascunde ceva. Discuția ar fi degenerat pe fondul geloziei, iar situația ar fi scăpat de sub control.

Surse apropiate make-up artistei au povestit faptul că Andrei Barbu ar fi agresat-o pe Ema Uta, iar aceasta și-ar fi pierdut cunoștința. În acel moment, un prieten al milionarului ar fi intervenit.

Informațiile publicate de sursa citată susțin că episodul ar fi reprezentat un șoc pentru Ema Uta, mai ales în condițiile în care, până atunci, nu ar fi existat un astfel de comportament în relația celor doi.

Ema Uta ar fi reclamat apropiaților o gelozie tot mai accentuată

Ema Uta le-ar fi spus persoanelor apropiate că, în ultima perioadă a relației, gelozia lui Andrei Barbu ar fi devenit tot mai accentuată.

Conform acelorași surse, atunci când Ema ar fi ieșit la restaurant sau în club fără partenerul său, acesta ar fi mers după ea, chiar și în situațiile în care make-up artista i-ar fi transmis că nu își dorește acest lucru.

Ema Uta ar fi obținut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu

Ema Uta și Andrei Barbu.
Ema Uta și Andrei Barbu. Foto: Instagram

După episodul relatat, Ema Uta ar fi făcut demersuri pentru a se proteja și ar fi solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fostului partener.

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN, ordinul de protecție ar fi fost obținut. Acesta ar prevedea ca Andrei Barbu să păstreze distanța față de Ema Uta și să nu o contacteze telefonic sau prin mesaje.

Astfel, relația dintre Ema Uta și Andrei Barbu, care a durat aproximativ doi ani și a fost intens urmărită în spațiul public, ar fi ajuns la un final tensionat, după o serie de evenimente relatate de surse apropiate make-up artistei.

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