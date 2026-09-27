Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale

Elena Cârstea a luat o decizie dificilă după ce starea sa de sănătate i-a impus să reducă efortul fizic. Artista, cunoscută pentru pasiunea pe care o are pentru pisici, a anunțat că renunță la crescătoria de feline din rasa Persană și că va căuta familii serioase pentru o parte dintre animalele pe care le are în îngrijire.

Elena Cârstea Foto: Arhivă

Cântăreața are în prezent 12 pisici, însă îngrijirea unui număr atât de mare de animale presupune multă muncă și implicare. În condițiile în care medicii i-au recomandat să evite efortul fizic, Elena Cârstea a ajuns la concluzia că trebuie să pună propria sănătate pe primul loc.

Elena Cârstea renunță la crescătoria de pisici

Artista a făcut public un anunț prin care le-a transmis celor interesați că mai multe dintre pisicile sale sunt disponibile pentru adopție. Este vorba despre masculi și femele cu vârste cuprinse între un an și cinci ani. Animalele sunt înregistrate CFA, vaccinate, iar cele mai multe sunt sterilizate sau castrate.

„Bună tuturor. Am mai multe pisici pentru adopție, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 1 an și 5 ani, toate înregistrate CFA, vaccinate, majoritatea sterilizate/castrate. Îmi închid crescătoria de pisici din cauza stării mele de sănătate. Am nevoie doar de familii serioase și familiarizate cu rasa Persană. Trimiteți-mi un mesaj în privat. Vă mulțumesc”, a transmis Elena Cârstea.

Ulterior, artista a explicat că nu va renunța complet la animalele sale. Din cele 12 pisici pe care le are, va păstra trei, în timp ce restul vor ajunge la familii care își doresc să adopte și cunosc particularitățile acestei rase.

„O să păstrez trei dintre ele, iar restul le dau spre adopție. Trebuie să am mai multă grijă de mine și nu am voie să fac prea mult efort”, a declarat Elena Cârstea.

Decizia vine după o perioadă în care artista s-a confruntat cu mai multe probleme și a pus accent pe recuperare și pe propria îngrijire. Pentru Elena Cârstea, crescătoria de pisici a reprezentat o activitate importantă, însă volumul de muncă a devenit dificil de gestionat în condițiile actuale.

Pisicile Persane i-au adus Elenei Cârstea mii de dolari

Elena Cârstea a plecat din România în 2006 și s-a stabilit în Statele Unite alături de soțul ei, Glenn Muttart, fost ofițer de poliție. Familia s-a mutat în Palm Beach, Florida, iar cele două fiice adoptate ale artistei, Sanda și Adriana, activează în armata americană.

După mutarea peste Ocean, cântăreața s-a dedicat, printre altele, creșterii pisicilor Persane de rasă. Animalele erau înregistrate la CFA, iar unele proveneau din linii de campioni. Activitatea i-a adus venituri importante, prețul unui pui variind în funcție de calitățile sale.

Elena Cârstea a povestit în trecut că nu își împerechea pisicile foarte des și că acorda atenție procesului de creștere. Un singur exemplar a fost vândut cu o sumă de ordinul miilor de dolari.

„Nu le împerechez decât de două ori pe an, nu mai mult. Cea mai scumpă mâță pe care am vândut-o a fost un motan pe care l-am dat cu 9000 de dolari. Și cea mai ieftină în jur de 1000-1500 de dolari, în funcție de calitatea pisicii”, a dezvăluit artista.