 Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elena Cârstea a luat o decizie dificilă după ce starea sa de sănătate i-a impus să reducă efortul fizic. Artista, cunoscută pentru pasiunea pe care o are pentru pisici, a anunțat că renunță la crescătoria de feline din rasa Persană și că va căuta familii serioase pentru o parte dintre animalele pe care le are în îngrijire.

Elena Cârstea
Elena Cârstea Foto: Arhivă

Cântăreața are în prezent 12 pisici, însă îngrijirea unui număr atât de mare de animale presupune multă muncă și implicare. În condițiile în care medicii i-au recomandat să evite efortul fizic, Elena Cârstea a ajuns la concluzia că trebuie să pună propria sănătate pe primul loc.

Elena Cârstea renunță la crescătoria de pisici

Artista a făcut public un anunț prin care le-a transmis celor interesați că mai multe dintre pisicile sale sunt disponibile pentru adopție. Este vorba despre masculi și femele cu vârste cuprinse între un an și cinci ani. Animalele sunt înregistrate CFA, vaccinate, iar cele mai multe sunt sterilizate sau castrate.

„Bună tuturor. Am mai multe pisici pentru adopție, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 1 an și 5 ani, toate înregistrate CFA, vaccinate, majoritatea sterilizate/castrate. Îmi închid crescătoria de pisici din cauza stării mele de sănătate. Am nevoie doar de familii serioase și familiarizate cu rasa Persană. Trimiteți-mi un mesaj în privat. Vă mulțumesc”, a transmis Elena Cârstea.

Ulterior, artista a explicat că nu va renunța complet la animalele sale. Din cele 12 pisici pe care le are, va păstra trei, în timp ce restul vor ajunge la familii care își doresc să adopte și cunosc particularitățile acestei rase.

O să păstrez trei dintre ele, iar restul le dau spre adopție. Trebuie să am mai multă grijă de mine și nu am voie să fac prea mult efort”, a declarat Elena Cârstea.

Decizia vine după o perioadă în care artista s-a confruntat cu mai multe probleme și a pus accent pe recuperare și pe propria îngrijire. Pentru Elena Cârstea, crescătoria de pisici a reprezentat o activitate importantă, însă volumul de muncă a devenit dificil de gestionat în condițiile actuale.

Pisicile Persane i-au adus Elenei Cârstea mii de dolari

Elena Cârstea a plecat din România în 2006 și s-a stabilit în Statele Unite alături de soțul ei, Glenn Muttart, fost ofițer de poliție. Familia s-a mutat în Palm Beach, Florida, iar cele două fiice adoptate ale artistei, Sanda și Adriana, activează în armata americană.

După mutarea peste Ocean, cântăreața s-a dedicat, printre altele, creșterii pisicilor Persane de rasă. Animalele erau înregistrate la CFA, iar unele proveneau din linii de campioni. Activitatea i-a adus venituri importante, prețul unui pui variind în funcție de calitățile sale.

Elena Cârstea a povestit în trecut că nu își împerechea pisicile foarte des și că acorda atenție procesului de creștere. Un singur exemplar a fost vândut cu o sumă de ordinul miilor de dolari.

„Nu le împerechez decât de două ori pe an, nu mai mult. Cea mai scumpă mâță pe care am vândut-o a fost un motan pe care l-am dat cu 9000 de dolari. Și cea mai ieftină în jur de 1000-1500 de dolari, în funcție de calitatea pisicii”, a dezvăluit artista.

Ghid de cumpărături

elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
nikita jpg
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici Vedete românești
image
Două capitale europene trecute cu vederea de turiști. Ce oferă Ljubljana și Zagreb adevarul.ro
image
Cele mai vechi și autentice mâncăruri ciobănești din România. Ce sunt rotogoalele de oaie sau „diresala”. „Ce miresme izbucnesc! Ce nectar și dezmierdare” adevarul.ro

Parteneri

image
Sabrina Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi: cele trei gimnaste române în finalele Cupei Mondiale Challenge de la Paris www.fanatik.ro
image
Zona din România unde mai bine de o treime din populație trăieşte din ajutor de la stat   observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cum a încercat femeia înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei să se răzbune pe acesta! Tot el a câştigat as.ro
image
Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator playtech.ro
image
„Unul ca el nu există!” Cosmin Contra îl contrazice pe Gică Hagi: Stanciu și Dragomir sunt de neînlocuit www.fanatik.ro
image
Ema Uta, agresată de iubit! Make-up artistul a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
jeff bezos lauren sanchez afp jpg
Soția lui Jeff Bezos, colier de 10.000.000 $! Lauren Sánchez a participat la un dineu la Casa Albă Vedete internaționale
Andreea Marin, foto Instagram jpg
FotoAndreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet” Vedete românești
banner runceanu si mihalea jpg
#Exclusiv Click!
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori! Vedete românești
Heather Locklear și Lorenzo Lamas jpg
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, prima poză împreună. Gluma despre nuntă care a atras toate privirile. „Răspunsul scurt este nu” Vedete internaționale
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă” Vedete internaționale
elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
Sylvester Stallone, fiul autist sursa Shutterstock jpg
Sylvester Stallone recunoaște că și-a abuzat corpul pentru filme: „A fost o obsesie” Vedete internaționale
zendaya si tom holland jpg
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore actualitate.net