Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici

Nikita trece prin momente grele, după ce i s-a făcut rău și a leșinat pe stradă, în Spania. Aceasta era în Malaga, acolo unde și locuiește cu fiicele sale, moment în care s-a prăbușit inconștientă. Din fericire, nu era singură, ci cu mai mulți prieteni care au intervenit.

Nikita a suferit un AVC. Foto: Facebook/captură video TikTok

În scurt timp, a ajuns la spital, iar medicii i-au spus exact ce s-a întâmplat cu ea. Nikita a suferit un AVC în plină stradă. După externare, ea a vorbit despre această situație.

Nikita a leșinat pe o stradă din Spania

Cu doar câteva zile în urmă, Nikita ajungea la spital după un AVC. Aceasta a povestit momentele de groază prin care a trecut. Ea dă vina pe stres pentru cele întâmplate și recunoaște că îi este greu să facă față singură treburilor de zi cu zi.

„Ieșisem de la o filmare și în momentul în care mă îndreptam spre casă cu prietenii mei, am căzut efectiv jos. Mi-am pierdut conștiența, nu am mai știut nimic de mine de, ce să spun, o oră! Nu am mai știut de mine. A venit Poliția, a venit Salvarea. Erau români care erau în trecere și «Văi, o cunosc, e Nikita noastră! Nu se poate așa ceva!». Bine, îți zic ce spunea lumea, eu nu știu, că eu mi-am pierdut conștiența.

Asta e de la stres... să fii singură în lume și să-ți rezolvi tu singură toate treburile, nu e așa ușor. Am ajuns la spital, am fost îngrijită, au stat prietenii mei lângă mine. În același timp, fără să vreau, o mare surpriză, m-a sunat și Michele Morrone, pot să dovedesc cu mesajele. Acum trebuie să am grijă de mine, să nu mă enervez”, a spus Nikita pentru spynews.ro.

Nu este primul AVC

Din nefericire, nu este primul incident de acest gen pentru Nikita. A mai suferit un AVC în urmă cu câțiva ani. Și atunci, ea se afla pe stradă în momentul în care a leșinat.

„Am mai trecut acum câțiva ani, la fel, printr-un AVC, tot așa am căzut în stradă, la fel, tot mașinile de Poliție, a venit Salvarea. Trebuie să am mult mai multă grijă de mine”, a mai zis Nikita.

Nikita urmează acum un tratament și ia pastile pentru inimă. De asemenea, medicii i-au recomandat să renunțe la unele băuturi, precum cafea și energizante. „Da, bineînțeles, iau pastile de inimă, iau calmante. Nu mai am voie să beau multă cafea, n-am voie să mai beau energizante. Bine, eu alcool nu beau, nu iau alte substanțe”, a mai spus ea.

Fetițele ei nu știu de incident

Între timp, Nikita a mărturisit că a dorit să-și protejeze fetițele și nu le-a spus despre diagnosticul dat de medici. Fiicele sale știu doar că s-a simțit puțin rău și că a mers să se interneze în spital.

„Fetele n-au știut, nu le-am spus la fete că am căzut pe stradă. Prietenii mei le-au spus că mamei i-a fost puțin rău și s-a internat în spital. Nu am vrut să știe că am făcut AVC că se speriau”, a mai declarat aceasta.

Nikita este recunoscătoare și îi mulțumește lui Dumnezeu că a reușit să treacă și peste acest obstacol. De asemenea, a menționat că în viața ei fetele sunt cele mai importante.

„Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că El este alături de mine. Nimeni, nimeni altcineva, în clipele grele, nimeni altcineva decât Dumnezeu și apropiații! Familie, în niciun caz! Pentru mine nu există familie. Mă refer în sensul mamă, tată, frați. Decât actuala mea familie: copiii mei, tovarășii mei, relațiile mele, cunoștințele mele”, a mărturisit Nikita pentru publicația menționată.