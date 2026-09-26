 Anisia Gafton a urcat pe scenă cu doar câteva zile înainte să nască. Ce mesaj a transmis. „Ori curaj, ori nebuneală”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Anisia Gafton a urcat pe scenă cu doar câteva zile înainte să nască. Ce mesaj a transmis. „Ori curaj, ori nebuneală”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Se apropie momentul cel mare pentru Anisia Gafton. În curând, comedianta va deveni pentru prima dată mămică și își va putea ține bebelușul în brațe. Aceasta a susținut recent un spectacol, ultimul înainte de naștere și a ținut să transmită un mesaj emoționant cu această ocazie.

Anisia Gafton.
Anisia Gafton. Foto: Instagram

Anisia Gafton și Serghei, cununați din luna mai, sunt extrem de entuziasmați și emoționați. Urmează să vină pe lume băiețelul mult dorit și se bucură extrem de mult chiar și de această perioadă. 

Mesajul Anisiei Gafton, cu puțin timp înainte să nască

Anisia Gafton nu poate sta locului. Comedianta a avut o serie de spectacole în această perioadă și nu a putut sta departe de scenă. Chiar zilele trecute a avut un eveniment pe care l-a dus la bun sfârșit. A îmbrăcat o rochie albastră, cu o pereche de bocanci în picioare șia  făcut publicul să râdă, ca de fiecare dată. 

În public au fost și graviduțe, pentru care Anisia Gafton le-a mulțumit pentru prezență. La finalul show-ului aceasta s-a emoționat și a decis să transmită un mesaj pe rețelele de socializare cu această ocazie.

„Mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost la <<Însărcinată în luna a 9-a>>! Ați fost extraordinari!!! Mulțumesc pentru râsete, cu lacrimi, pentru energia, mesajele frumoase de susținere și pentru toată atmosfera. Știu… cum ați spus-o și voi, e destul de curajos să faci un special de stand-up cu doar câteva zile înainte să naști. Ori curaj, ori nebuneală! :)) Practic, aveam două deadline-uri: spectacolul și nașterea. Și nu știam care dintre ele o să fie primul!

Dar așa s-au aliniat astrele, sala, organizarea, contracțiile și am zis: <<Dacă așa trebuie să o fac, o fac!>> Mulțumesc și pentru graviduțele din sală, care au venit și ele cu burtica la gură, să mă susțină. Pentru mine a fost o bucurie foarte mare, dar și emoționantă, pentru că știu că e ceva unic! Și asta pentru că mă gândesc că, mai târziu, bebe o să se uite la special și o să zică: <<Mami, și eu am fost acolo>>”, a scris Anisia Gafton, pe Instagram.

Cum s-a simțit Anisia Gafton în timpul sarcinii

Este evident deja că Anisia Gafton nu a avut mari probleme pe timpul sarcinii și nici burtica nu a împiedicat-o în carieră. Multe dintre urmăritoarele ei au admirat-o pentru curajul său de a-și continua activitățile și au invidiat-o pentru silueta sa. Aceasta recunoaște că se simte foarte bine și are energie.

„Eu am o stare foarte bună. Sunt bine, mai ales că burtica e finuță, nu e mare. Toată lumea mi-a zis, chiar și din online și chiar când m-am întâlnit: <<Anisia, cum de ai burta ca de patru-cinci luni?>>. Pur și simplu așa s-a nimerit. Nici nu am exagerat cu mâncarea, doar că nu că nu am vrut, pur și simplu nu am avut pofte din astea. Am o energie foarte, foarte bună. Merg mai legănat, mai cu grijă. În rest, sunt foarte, foarte ok”, a spus Anisia Gafton pentru spynews.ro.

Ce nume a ales pentru copil

Recent, ea a vorbit și despre alegerea numelui. Anisia și Serghei au vrut să aleagă numele de Napoleon, așa cum se numește și tatăl ei, dar, în final, i s-a părut că nu se potrivea cu numele de familie, care va fi Dîm. Cu toate acestea, s-au gândit la numele de Mihail, alegere inspirată dintr-o vacanță din grecia.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihail»”, a povestit Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.  

Ghid de cumpărături

daniel buzdugan (1) jpg
VideoDaniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată" Vedete românești
valentina si vlad jpg
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin” Național
image
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a gândit să fie o stațiune aerisită, pentru ca turiștii să poată vedea marea și lacul“ adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog adevarul.ro

Parteneri

image
Meme Stoica, după Suedia 1-2: „Gică Hagi își asumă folosirea lui Ianis” — decizie controversată www.fanatik.ro
image
Două românce cuceresc șoselele Europei: Strunesc mastodonți de zeci de tone observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
VIDEO | Siegfried Mureșan, prins cu „copiuțe”. Premierul desemnat promite salarii și pensii mai mari, dar nu știe ce valoare au salariul minim și pensia minimă în România. Cum s-a încurcat complet la rata inflației www.gandul.ro
image
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce a putut scrie Ion Ţiriac în testament. La cine va ajunge averea de 2,3 miliarde de dolari as.ro
image
Loc de parcare în proprietate sau doar drept de folosință? Diferența pe care trebuie să o știe proprietarii de apartamente playtech.ro
image
Adrian Ilie critică gestul lui Dennis Man după golul cu Suedia: „Nu e normal” www.fanatik.ro
image
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea Isabellei a Franței: și-a detronat soțul, folosindu-se de amant, și și-a pus fiul pe tron historia.ro
adina buzatu si fiica ei, sara jpg
FotoAdina Buzatu, în lacrimi la nunta fiicei sale, Sara. „Am dat apă la șoricei” Vedete românești
daniel buzdugan (1) jpg
VideoDaniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată" Vedete românești
cabral instagram jpg
FotoCabral, apariție surprinzătoare după divorțul de Andreea Ibacka. Cine este femeia blondă alături de care a fost văzut Vedete românești
bruno kramm jpg
Șoc în lumea muzicii: Bruno Kramm a murit. Clăparul Das Ich tocmai urcase pe scenă Vedete internaționale
sara, adina buzatu si luca
Adina Buzatu, mesaj emoționant pentru fiica ei în ziua nunții: „Mă alege în continuare” Vedete românești
Prințesa Diana foto Profimedia jpg
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie Vedete internaționale
u2 jpeg
U2 a revenit în locul de unde a început totul. Concert aniversar la 50 de ani de la înființarea trupei Vedete internaționale
banner doi cocosi jpg
#Exclusiv Click!
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net