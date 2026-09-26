Anisia Gafton a urcat pe scenă cu doar câteva zile înainte să nască. Ce mesaj a transmis. „Ori curaj, ori nebuneală”

Se apropie momentul cel mare pentru Anisia Gafton. În curând, comedianta va deveni pentru prima dată mămică și își va putea ține bebelușul în brațe. Aceasta a susținut recent un spectacol, ultimul înainte de naștere și a ținut să transmită un mesaj emoționant cu această ocazie.

Anisia Gafton. Foto: Instagram

Anisia Gafton și Serghei, cununați din luna mai, sunt extrem de entuziasmați și emoționați. Urmează să vină pe lume băiețelul mult dorit și se bucură extrem de mult chiar și de această perioadă.

Mesajul Anisiei Gafton, cu puțin timp înainte să nască

Anisia Gafton nu poate sta locului. Comedianta a avut o serie de spectacole în această perioadă și nu a putut sta departe de scenă. Chiar zilele trecute a avut un eveniment pe care l-a dus la bun sfârșit. A îmbrăcat o rochie albastră, cu o pereche de bocanci în picioare șia făcut publicul să râdă, ca de fiecare dată.

În public au fost și graviduțe, pentru care Anisia Gafton le-a mulțumit pentru prezență. La finalul show-ului aceasta s-a emoționat și a decis să transmită un mesaj pe rețelele de socializare cu această ocazie.

„Mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost la <<Însărcinată în luna a 9-a>>! Ați fost extraordinari!!! Mulțumesc pentru râsete, cu lacrimi, pentru energia, mesajele frumoase de susținere și pentru toată atmosfera. Știu… cum ați spus-o și voi, e destul de curajos să faci un special de stand-up cu doar câteva zile înainte să naști. Ori curaj, ori nebuneală! :)) Practic, aveam două deadline-uri: spectacolul și nașterea. Și nu știam care dintre ele o să fie primul!

Dar așa s-au aliniat astrele, sala, organizarea, contracțiile și am zis: <<Dacă așa trebuie să o fac, o fac!>> Mulțumesc și pentru graviduțele din sală, care au venit și ele cu burtica la gură, să mă susțină. Pentru mine a fost o bucurie foarte mare, dar și emoționantă, pentru că știu că e ceva unic! Și asta pentru că mă gândesc că, mai târziu, bebe o să se uite la special și o să zică: <<Mami, și eu am fost acolo>>”, a scris Anisia Gafton, pe Instagram.

Cum s-a simțit Anisia Gafton în timpul sarcinii

Este evident deja că Anisia Gafton nu a avut mari probleme pe timpul sarcinii și nici burtica nu a împiedicat-o în carieră. Multe dintre urmăritoarele ei au admirat-o pentru curajul său de a-și continua activitățile și au invidiat-o pentru silueta sa. Aceasta recunoaște că se simte foarte bine și are energie.

„Eu am o stare foarte bună. Sunt bine, mai ales că burtica e finuță, nu e mare. Toată lumea mi-a zis, chiar și din online și chiar când m-am întâlnit: <<Anisia, cum de ai burta ca de patru-cinci luni?>>. Pur și simplu așa s-a nimerit. Nici nu am exagerat cu mâncarea, doar că nu că nu am vrut, pur și simplu nu am avut pofte din astea. Am o energie foarte, foarte bună. Merg mai legănat, mai cu grijă. În rest, sunt foarte, foarte ok”, a spus Anisia Gafton pentru spynews.ro.

Ce nume a ales pentru copil

Recent, ea a vorbit și despre alegerea numelui. Anisia și Serghei au vrut să aleagă numele de Napoleon, așa cum se numește și tatăl ei, dar, în final, i s-a părut că nu se potrivea cu numele de familie, care va fi Dîm. Cu toate acestea, s-au gândit la numele de Mihail, alegere inspirată dintr-o vacanță din grecia.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihail»”, a povestit Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.