Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, a făcut senzație cu fotografia de gravidă. Ce au observat fanii

Anisia Gafton este însărcinată în opt luni. Comedianta a făcut publice imagini cu burtica ei. Ea și Florin Serghei s-au cununat civil pe data de 5 mai 2026, iar pe data de 1 iunie au dezvălui sexul copilului. Ambii sunt extrem de nerăbdători și au început numărătoare inversă până când își vor ține bebelușul în brațe.

Actrița a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care se mândrește cu burtica ei de gravidă. La scurt timp, fanii au sesizat faptul că ea încă arată extrem de bine și are o siluetă de invidiat, deși mai are o lună și naște.

Cum arată Anisia Gafton însărcinată în opt luni

Cu o pereche de pantaloni scurți verzi și un maiou animal print, Anisia Gafton s-a fotografiat și s-a postat pe rețelele de socializare. Aceasta a făcut senzație, iar mesajele de la fani nu au întârziat să apară.

„8 luni”, a scris actrița în descrierea fotografiei. Aceasta pare că nu mai are răbdare și își dorește să-și țină băiețelul în brațe cât mai repede. De asemenea, urmăritorii ei au observat și cât de bine arată, având în vedere că mai are aproximativ o singură lună și naște.

„Fericito! Eu am burta mai mare decât a ta și nu sunt însărcinată”/ „8 luni? Ce tare! Eu la 8 luni mă întreba lumea dacă sigur am doar un bebe. Aveam o burta.....abia urcam scările”/ „Sunt însărcinată în 5 luni și am burtica mai mare decât a ta! Nu știu cum faceți voi, de nu aveți burtică, abia dacă se cunoaște ca sunteți graviduțe! (sunt cam invidioasă pe voi) Doamne ajută sa fi bine, Anisia Gafton, să vina bebe sănătos pe lume”/ „Cam mică burtica de 8 luni!!”/ „Ce burtică micuță și frumoasă!”

Cum a reacțional când a aflat că a rămas însărcinată

Anisia Gafton, cunoscută pentru cariera sa în stand-up comedy a anunțat într-o postare pe Facebook, în aprilie, că este însărcinată. Aceasta nu părea deloc speriată, ci mai degrabă fericită.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading….Daca de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare ca eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, a atunci scris comedianta.