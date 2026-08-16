Experiență neobișnuită pentru Dani Oțil la Londra. Unde a ales să doarmă prezentatorul

Dani Oțil se află la Londra, unde are parte de o experiență de cazare mai puțin obișnuită. Prezentatorul le-a arătat urmăritorilor cum arată camera în care este găzduit și a dezvăluit că hotelul în care stă este, de fapt, un vapor transformat pentru a primi turiști.

Vedeta a început prezentarea într-o notă amuzantă, comparând aspectul camerei cu cele ale unor hoteluri mai vechi.

Dani Oțil, impresii despre camera de hotel

„Cameră de hotel. Clasic, old school așa... Mai vezi prin America așa ceva. Cam vechi, dar...”, a spus Dani Oțil în timp ce le prezenta celor care îl urmăresc spațiul în care este cazat.

Prezentatorul a continuat apoi într-o manieră glumeață, atrăgând atenția asupra unui detaliu din cameră.

„I-auzit! Singura problemă... ce facem cu atâta apă?”, a spus acesta.

Gluma a fost însă rapid explicată, pentru că Dani Oțil a dezvăluit că nu se află într-un hotel obișnuit.

Cazare pe un vapor transformat în hotel

„Glumesc, suntem la Londra. Locuim pe un vapor”, a explicat prezentatorul.

Astfel, cazarea aleasă pentru perioada petrecută în capitala Marii Britanii este una atipică. Vaporul a fost transformat în hotel, iar Dani Oțil a profitat de ocazie pentru a le arăta urmăritorilor prima impresie pe care i-a lăsat locul.

Experiența pare să fie una diferită de cazarea clasică întâlnită într-o călătorie, iar prezentatorul a ales să dezvăluie detaliul într-un videoclip publicat în mediul online.

Dani Oțil a promis că va reveni cu detalii

Deși a oferit câteva informații despre locul în care este cazat, Dani Oțil nu a prezentat deocamdată toate detaliile despre hotelul amenajat pe vapor.

„Vă dau detalii mai târziu”, le-a transmis acesta urmăritorilor.

Așadar, prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că va reveni cu mai multe informații despre experiența sa de la Londra și despre cazarea neobișnuită pe care a ales-o.