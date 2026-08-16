 Experiență neobișnuită pentru Dani Oțil la Londra. Unde a ales să doarmă prezentatorul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoExperiență neobișnuită pentru Dani Oțil la Londra. Unde a ales să doarmă prezentatorul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dani Oțil se află la Londra, unde are parte de o experiență de cazare mai puțin obișnuită. Prezentatorul le-a arătat urmăritorilor cum arată camera în care este găzduit și a dezvăluit că hotelul în care stă este, de fapt, un vapor transformat pentru a primi turiști.

Dani Oțil / Foto: Instagram
Dani Oțil / Foto: Instagram

Vedeta a început prezentarea într-o notă amuzantă, comparând aspectul camerei cu cele ale unor hoteluri mai vechi.

Dani Oțil, impresii despre camera de hotel

„Cameră de hotel. Clasic, old school așa... Mai vezi prin America așa ceva. Cam vechi, dar...”, a spus Dani Oțil în timp ce le prezenta celor care îl urmăresc spațiul în care este cazat.

Prezentatorul a continuat apoi într-o manieră glumeață, atrăgând atenția asupra unui detaliu din cameră.

„I-auzit! Singura problemă... ce facem cu atâta apă?”, a spus acesta.

Gluma a fost însă rapid explicată, pentru că Dani Oțil a dezvăluit că nu se află într-un hotel obișnuit.

Cazare pe un vapor transformat în hotel

Glumesc, suntem la Londra. Locuim pe un vapor”, a explicat prezentatorul.

Astfel, cazarea aleasă pentru perioada petrecută în capitala Marii Britanii este una atipică. Vaporul a fost transformat în hotel, iar Dani Oțil a profitat de ocazie pentru a le arăta urmăritorilor prima impresie pe care i-a lăsat locul.

Experiența pare să fie una diferită de cazarea clasică întâlnită într-o călătorie, iar prezentatorul a ales să dezvăluie detaliul într-un videoclip publicat în mediul online.

Dani Oțil a promis că va reveni cu detalii

Deși a oferit câteva informații despre locul în care este cazat, Dani Oțil nu a prezentat deocamdată toate detaliile despre hotelul amenajat pe vapor.

„Vă dau detalii mai târziu”, le-a transmis acesta urmăritorilor.

Așadar, prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că va reveni cu mai multe informații despre experiența sa de la Londra și despre cazarea neobișnuită pe care a ales-o.

image

Ghid de cumpărături

Design fără titlu (5) png
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ” Alte sporturi
horoscop, foto shutterstock jpg
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026 Horoscop
image
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare adevarul.ro
image
Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine adevarul.ro

Parteneri

image
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?” www.fanatik.ro
image
Turistul care a scos obiectul suspect din apă la Eforie Nord: "Toți suntem experți. Ne ducem să verificăm" observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care David Popovici e recunoscător că s-a născut în România: „La prima vedere nu pare un avantaj” as.ro
image
Cine sunt angajații care câștigă cel mai puțin în România. Domeniile rămase la coada clasamentului în 2026 playtech.ro
image
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo! Prima reacție a lui Gigi Becali. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
Alex Constantin prezintă Știrile de dimineață la România Tv foto: arhiva personală
#Exclusiv Click!
FotoAlexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV Vedete românești
pescobar instagram jpg
Cum a fost primit kebabul cu caracatiță al lui Pescobar în Austria. Verdictul jurnaliștilor austrieci Vedete românești
Diana Munteanu în locuința sa/sursă foto: social media
FotoDiana Munteanu, vacanță de vis în Santorini. Vedeta a făcut furori în costum de baie Vedete românești
rares cojoc, andreea matei si ioachim jpg
VideoRareș Cojoc, din nou pe primul loc la German Open Championships. Momentul în care fiul său a alergat pe podium Vedete românești
bonnie tyler jpg
VideoBonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani. Momentul care i-a făcut pe toți să plângă Vedete internaționale
1 0 audrey hepburn profimedia 0017275703 jpg jpeg
Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine” Vedete internaționale
Adelina Pestritu, foto Instagram jpg
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți” Vedete românești
selly jpg
Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul Vedete românești
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net