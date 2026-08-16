Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV

Alexandru Constantin și-a anunțat demisia, vinerea trecută, de la pupitrul știrilor România TV, după o colaborare de cinci ani. Exclusiv pentru Click, vedeta tv ne-a vorbit despre această decizie surprinzătoare pentru telespectatori. Promite însă că se va întoarce, în curând, pe micul ecran.

1/8 Alex Constantin a prezentat 5 ani știrile la România TV

„Pentru public a fost o surpriză, pentru mine a fost o decizie calculată”

Alexandru Constantin susține că decizia lui nu a fost una de moment, ci gândită din timp:

„Pentru public a fost o surpriză, dar pentru mine a fost o decizie calculată. Cei 5 ani petrecuți în redacția de știri au fost suficienți și m-au maturizat enorm din punct de vedere profesional. Le sunt profund recunoscător colegilor și întregii echipe de la România TV pentru tot parcursul, dar am simțit că am ajuns într-un punct în care am nevoie de o altă dinamică profesională, de o nouă provocare majoră.

Viața de știri te ține conectat nonstop și este extrem de solicitantă, însă plecarea mea nu este despre a munci mai puțin, ci despre a deschide noi uși, unde voi pune în joc toată această maturitate acumulată”, spune el, exclusiv pentru Click!

„Televiziunea este în ADN-ul meu!”

Până va reveni pe micul ecran, Alexandru Constantin va continua să se ocupe de podcastul său de succes „Super Oameni”, unde a avut invitați din showbiz:

„Televiziunea este în ADN-ul meu, am 18 ani de experiență în fața reflectoarelor, așa că răspunsul este un „Da” hotărât.

Dar tot ce vă pot spune momentan este că regulile jocului se schimbă. Până atunci, mă concentrez la maximum pe podcastul „Super Oameni”, care își continuă ritmul cu episoade noi, în fiecare săptămână, dar și pe studioul meu de producție video”.

După demisie, a plecat într-o croazieră, pentru a-și încărca bateriile

Imediat după anunțul făcut, Alexandru Constantin a plecat într-o vacanță, pentru a-și încărca bateriile, după cei cinci ani la pupitrul știrilor România TV:

„Imediat după ultima emisie, mi-am făcut bagajele și am plecat într-o croazieră de 7 zile, pe Xcel, un vas absolut premium. Este o super vacanță, pe care am programat-o special pentru a mă deconecta total.

Traseul este spectaculos, atingem destinații superbe din Grecia, Turcia și Spania, locul perfect unde să pun telefonul pe silent și să privesc marea. Am înțeles în timp că pauzele nu sunt un moft, ci o necesitate ca să poți rămâne la cel mai înalt nivel în profesia ta. Îmi iau ultimele raze de soare, energia mării și un vibe excelent, pentru că din toamnă... schimbăm regulile jocului!”, a mai adăugat el, exclusiv pentru Click!

Care invitat l-a impresionat cu povestea de viață: „Un exemplu de autenticitate”

Ne-a mai dezvăluit și care anume invitat în podcast l-a impresionat cel mai mult. Iată cui i-a apreciat povestea de viață:

„Episodul cu Răzvan Botezatu m-a marcat în mod deosebit. M-a emoționat profund prin asumarea totală de care dă dovadă și prin deschiderea uriașă cu care își povestește viața, dar mai ales prin tot ce a reușit să realizeze după ce a renunțat la televiziune.

Chiar am mers la Reveneala Land, ca să-l văd vara asta și să-l felicit personal pentru toate realizările lui. Răzvan rămâne pentru mine un exemplu fantastic de autenticitate într-o lume plină de măști”.

A renunțat și la afaceri: „A fost o experiență grozavă”

Alexandru Constantin a renunțat însă și la mica afacere, un barber shop:

„A fost pariul meu în antreprenoriat și un proiect foarte drag mie, dar pe care l-am considerat încheiat. Am dezvoltat afacerea suficient de mult și am adus-o într-un punct excelent, ceea ce mi-a permis să fac un exit foarte avantajos și să o vând. A fost o experiență grozavă de business, dar acum energia mea merge spre alte direcții”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Are o soră geamănă: „Avem o conexiune telepatică”

Nu mulți știu, dar Alexandru are și o soră geamănă. Adesea, ei simt când celuilalt i se întâmplă ceva rău:

„E greu de explicat în cuvinte, dacă nu ești geamăn. Avem o conexiune telepatică incredibilă care funcționează și la distanță. Au fost momente în care unul dintre noi trecea printr-o stare de anxietate sau o cumpănă fără ca celălalt să știe fizic, dar simțeam instant o apăsare în piept. Ne sunam și ne confirmam starea. Este o binecuvântare uriașă să ai o astfel de ancoră în viață”, ni s-a mai confesat prezentatorul tv, exclusiv pentru Click!