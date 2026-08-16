 Cum a fost primit kebabul cu caracatiță al lui Pescobar în Austria. Verdictul jurnaliștilor austrieci
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Cum a fost primit kebabul cu caracatiță al lui Pescobar în Austria. Verdictul jurnaliștilor austrieci

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Antreprenorul român Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, își extinde afacerea în Austria, unde are deja două localuri în Viena. Unul dintre preparatele promovate de acesta este kebabul cu caracatiță, produs care a atras atenția și presei austriece. Jurnaliștii de la Der Standard au mers să testeze preparatul și au povestit cum li s-a părut experiența.

Pescobar / Foto: Instagram
Pescobar / Foto: Instagram

Pescobar este prezent în capitala Austriei prin două unități. Una dintre acestea se află în Favoriten, în zona Victor-Adler-Platz, iar cealaltă este pe Universitätsring, în apropierea Universității din Viena, scrie profit.ro.

Publicația austriacă îl prezintă pe Paul Nicolau drept un antreprenor român care și-a început afacerea în domeniul restaurantelor cu pește în urmă cu aproximativ 15 ani. Ulterior, businessul său s-a extins și în alte țări europene.

Kebab cu caracatiță, produsul care a atras atenția la Viena

Modelul restaurantelor Pescobar este descris de Der Standard drept unul bazat pe porții generoase de fructe de mare, servite într-un format apropiat de fast-food și la prețuri considerate accesibile.

Jurnalistul publicației austriece a vrut să testeze unul dintre preparatele care au atras atenția în mediul online: kebabul cu caracatiță. Prima oprire a fost la restaurantul de pe Universitätsring, unde produsul era prezentat inclusiv pe panoul de meniu și în materiale publicate pe Instagram.

Surpriza a venit însă atunci când jurnalistul a încercat să comande preparatul. Angajații localului i-au transmis că acolo nu se comercializează kebab cu caracatiță și că produsul nu ar urma să fie introdus în meniu.

„Nu, avem somon și ton”, a fost răspunsul primit de jurnalist.

Acesta nu a renunțat și s-a deplasat ulterior la cealaltă unitate Pescobar din Viena, aflată în Favoriten. Acolo, kebabul cu caracatiță era disponibil, astfel că jurnalistul a putut în sfârșit să îl încerce.

Cât costă meniul cu preparatul lui Pescobar

La restaurantul din Favoriten, jurnalistul a găsit în meniu Okto-Burger, preparatul pe bază de caracatiță. Un meniu care includea cartofi prăjiți și o băutură costa 12,90 euro.

Der Standard a analizat atât preparatul principal, cât și garnitura și chifla folosită pentru burger. Iar prima impresie a jurnalistului a fost una mai bună decât se aștepta.

Înainte să guste, acesta se temea că bucățile de caracatiță ar putea fi uscate sau prea tari. Rezultatul a fost însă diferit: caracatița a fost descrisă ca fiind foarte fragedă.

Și combinația de condimente a primit o apreciere pozitivă din partea publicației austriece, fiind considerată „neobișnuit de bună”. În plus, jurnalistul a remarcat dimensiunea porției.

Der Standard, impresie favorabilă după degustare

Verdictul general al jurnalistului a fost unul favorabil. Pe lângă caracatiță, acesta a remarcat și cartofii prăjiți, precum și chifla utilizată pentru preparat.

Astfel, produsul cu care Pescobar încearcă să se impună pe piața din Austria a trecut testul publicației austriece, cel puțin în ceea ce privește gustul și dimensiunea porției.

Articolul Der Standard nu s-a limitat însă la experiența culinară. Publicația a ridicat și problema provenienței materiei prime și a distanței pe care aceasta o parcurge până să ajungă în restaurante. Totodată, jurnaliștii au atras atenția asupra presiunii pe care activitatea de pescuit o exercită asupra mărilor.

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