Madonna împlinește 68 de ani. Povestea spectaculoasă a marii artiste

Astăzi, 16 august, s-a născut Madonna, una dintre cele mai cunoscute și influente artiste din istoria muzicii pop. De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai multe decenii, cântăreața americană a trecut de la o copilărie marcată de pierderea mamei și lipsuri materiale la statutul de superstar mondial, actriță, producătoare, autoare și femeie de afaceri.

Madonna Louise Ciccone a devenit un nume sinonim cu transformarea, provocarea și reinventarea. A schimbat de nenumărate ori imaginea pe care publicul o avea despre ea, a provocat controverse prin videoclipuri și spectacole, a experimentat cu genuri muzicale și a reușit să rămână relevantă într-o industrie în care puțini artiști au rezistat atât de mult timp.

Povestea ei nu a început însă sub reflectoare. În spatele succesului se află o copilărie dificilă, pierderea mamei la o vârstă fragedă, o familie numeroasă, lipsuri și anii în care viitoarea vedetă a fost nevoită să lupte pentru fiecare șansă.

Madonna, copilăria marcată de pierderea mamei

Madonna s-a născut la 16 august 1958, în Bay City, Michigan, într-o familie cu origini franco-canadiene și italiene. Mama sa, Madonna Louise Fortin, și tatăl său, Silvio Anthony Ciccone, au avut împreună o familie numeroasă, artista crescând alături de șase frați.

Una dintre cele mai puternice traume ale copilăriei sale a venit în 1963, când mama ei a murit de cancer la sân. Madonna avea doar cinci ani.

După moartea mamei, tatăl ei s-a recăsătorit cu Joan Gustafson, menajera familiei, iar viața adolescentei a devenit una în care responsabilitățile de acasă ocupau un loc important. Într-o familie numeroasă, Madonna a trebuit să contribuie la treburile gospodărești și să aibă grijă de frații mai mici.

Mai târziu, aceste experiențe aveau să contribuie la construirea unei personalități independente și ambițioase.

De la pian și balet la visul de a deveni artistă

Tatăl ei a vrut inițial ca Madonna să studieze pianul. Tânăra avea însă alte planuri și a reușit să-l convingă să îi permită să urmeze cursuri de balet.

Un rol important în această perioadă l-a avut profesorul și mentorul Christopher Flynn, care a încurajat-o să descopere lumea dansului și a spectacolelor.

Madonna era fascinată de vedetele cinematografiei încă din adolescență. Avea să vorbească ulterior cu admirație despre actrițele care au inspirat-o:

„Le iubeam pe Carole Lombard, Judy Holliday și Marilyn Monroe. Erau incredibil de amuzante… și mă regăseam în ele… cu inocența mea.”

La liceul Rochester Adams High School s-a remarcat atât prin rezultatele școlare, cât și prin activitățile artistice și sportive. A urmat apoi cursuri de dans și, în 1978, a fost admisă la Facultatea de Dans din Michigan.

A plecat la New York cu doar 35 de dolari

În 1979, Madonna a luat una dintre cele mai importante decizii din viața sa. A plecat la New York pentru a încerca să-și construiască o carieră de dansatoare.

Avea doar 35 de dolari în buzunar.

Primele luni au fost departe de imaginea glamour pe care avea să o construiască mai târziu. A locuit în condiții dificile, a lucrat pentru a se întreține și a trecut inclusiv prin perioade în care nu avea suficientă mâncare.

A lucrat pentru scurt timp la Dunkin’ Donuts, a pozat ca model și a continuat să studieze dansul, inclusiv cu Martha Graham și Pearl Lang.

În paralel, Madonna începea să descopere lumea muzicii și să cânte în cluburi.

Primele formații și începutul ascensiunii muzicale

Artista a intrat în mai multe proiecte muzicale înainte să își găsească direcția. A făcut parte din Breakfast Club, unde a cântat și la tobe, iar ulterior a fondat proiectul Emmy.

Un demo cu vocea sa a ajuns la Sire Records, iar în 1982 a apărut „Everybody”, piesa care avea să marcheze debutul ei discografic.

Au urmat „Burning Up” și „Holiday”, iar ultimul dintre acestea a devenit primul single al artistei care a pătruns în Billboard Hot 100.

În 1983, Madonna și-a lansat albumul de debut, intitulat simplu „Madonna”. Discul a avut un succes important și a inclus piese precum „Borderline” și „Lucky Star”.

Dar succesul muzical nu era singura schimbare. Madonna începea să construiască și un stil vizual propriu.

Stilul Madonna a devenit un fenomen în anii ’80

Dantela, crucifixurile, bijuteriile supradimensionate, părul vopsit și combinațiile vestimentare neobișnuite au devenit rapid parte din imaginea artistei.

Fenomenul „Madonna wannabe” a apărut în anii ’80, când numeroase adolescente au început să copieze stilul cântăreței.

În 1984, albumul „Like a Virgin” a dus-o pe primul loc în Statele Unite. Piesa care a dat titlul materialului a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale sale, iar apariția de la MTV Video Music Awards, când Madonna a ieșit dintr-un tort îmbrăcată în rochie de mireasă, a provocat un val uriaș de reacții.

Albumul a mai inclus „Material Girl”, „Angel” și „Dress You Up”.

„True Blue”, albumul care a transformat-o într-o vedetă mondială

În 1986, Madonna a lansat „True Blue”, material care avea să devină unul dintre cele mai importante albume ale carierei sale.

Discul a fost un succes internațional uriaș, ajungând pe primul loc în topurile din numeroase țări și generând hituri precum „Papa Don’t Preach”, „La Isla Bonita”, „True Blue” și „Open Your Heart”.

În această perioadă, Madonna și-a consolidat statutul de superstar mondial și a început să se impună nu doar prin muzică, ci și prin videoclipuri, spectacole și apariții publice.

Madonna și controversa „Like a Prayer”

În 1989, artista a lansat albumul „Like a Prayer”, unul dintre cele mai apreciate materiale ale sale.

Prestigioasa publicație Rolling Stone l-a caracterizat drept „aproape de artă”.

Videoclipul piesei „Like a Prayer” a provocat însă un scandal internațional. Imaginile cu simboluri religioase și mesajele legate de rasism au atras critici dure din partea unor reprezentanți ai Bisericii.

Controversa nu a făcut decât să amplifice interesul publicului pentru Madonna și pentru mesajele sale artistice.

„Vogue” și succesul din cinematografie

În 1990, Madonna a jucat în „Dick Tracy”, alături de Warren Beatty, Al Pacino și Dustin Hoffman.

Proiectul i-a oferit ocazia să lanseze și una dintre piesele care aveau să devină definitorii pentru cariera sa: „Vogue”.

Un an mai târziu, documentarul „În pat cu Madonna”, realizat în jurul turneului Blond Ambition Tour, a oferit publicului o perspectivă asupra vieții artistei dincolo de scenă.

În aceeași perioadă, Madonna a lansat „The Immaculate Collection”, o compilație care a reunit mai multe dintre hiturile sale.

Anii ’90: între succes, provocări și controverse

Madonna a continuat să împingă limitele industriei muzicale. Albumele și proiectele sale au abordat tot mai direct teme legate de sexualitate, religie și libertatea individuală.

În 1992, a lansat albumul „Erotica” și cartea „Sex”, o publicație fotografică realizată de Steve Meisel, în care au apărut și celebrități precum Isabella Rossellini și Naomi Campbell.

Proiectul a fost intens criticat, dar interesul publicului a fost enorm.

Un alt moment dificil a venit odată cu filmul „Body of Evidence”, care a primit mai multe nominalizări la premiile Zmeura de Aur.

Madonna avea însă să-și demonstreze din nou capacitatea de reinventare.

„Evita” i-a adus un Glob de Aur

În 1996, artista a interpretat-o pe Eva Perón în filmul „Evita”, un rol care avea să schimbe percepția asupra ei ca actriță.

Pentru interpretarea sa, Madonna a primit Globul de Aur.

Coloana sonoră a filmului a inclus piese precum „You Must Love Me” și „Don’t Cry for Me Argentina”, ultima devenind una dintre cele mai cunoscute melodii asociate cu artista.

„Ray of Light”, o nouă Madonna

După o perioadă în care nu lansase un album de studio, Madonna a revenit în 1998 cu „Ray of Light”.

Albumul a marcat o schimbare majoră de direcție. Muzica electronică, temele spirituale și influențele asiatice au creat o imagine diferită de cea a artistei din anii anteriori.

Materialul a fost primit foarte bine de critici și i-a adus mai multe premii Grammy.

Piese precum „Frozen” și „Ray of Light” au demonstrat că Madonna putea să se reinventeze fără să își piardă publicul.

Viața personală și familia Madonnei

În plan personal, Madonna a avut relații cu mai multe personalități cunoscute. A fost căsătorită cu actorul Sean Penn, iar ulterior cu regizorul britanic Guy Ritchie.

Din relația cu Carlos Leon s-a născut fiica sa Lourdes, iar din căsnicia cu Guy Ritchie a venit pe lume fiul său, Rocco.

Familia artistei s-a extins ulterior prin adopții din Malawi. Madonna a adoptat mai mulți copii, printre aceștia aflându-se David Banda, Mercy James și gemenele Estere și Stella.

Madonna și implicarea în cauze umanitare

Dincolo de muzică și cinematografie, artista s-a implicat în numeroase proiecte caritabile.

În Malawi, implicarea sa a devenit deosebit de importantă. În 2017, Madonna a inaugurat Mercy James Pediatric Hospital, un centru medical pediatric construit cu sprijinul fundației sale.

Artista a făcut și donații pentru victimele unor dezastre naturale, inclusiv pentru victimele cutremurului din L’Aquila și ale cutremurului din Haiti.

Concertul Madonnei de la București

Madonna a ajuns și în România, unde a susținut un concert pe 26 august 2009, în Parcul Izvor din București.

Evenimentul a adunat peste 60.000 de spectatori și a reprezentat unul dintre cele mai importante concerte internaționale organizate în România la acea vreme.

În timpul spectacolului, artista a vorbit despre discriminarea romilor în Europa de Est. Mesajul nu a fost primit însă cu entuziasm de toți cei prezenți, iar o parte dintre spectatori au huiduit-o.

O carieră construită pe reinventare

Madonna a devenit una dintre cele mai premiate și influente artiste ale muzicii pop. De-a lungul carierei, a primit șapte premii Grammy, două Globuri de Aur și cinci MTV Video Music Awards, alături de numeroase alte distincții și nominalizări.

A vândut peste 300 de milioane de albume la nivel mondial și este considerată una dintre cele mai de succes artiste din istoria muzicii.

Dar poate cel mai important element al poveștii sale nu este numărul premiilor sau al albumelor vândute, ci capacitatea de a se reinventa.

De la fata care a ajuns la New York cu 35 de dolari și a trecut prin perioade de sărăcie, Madonna a devenit o figură globală care a influențat muzica, moda, cinematografia și cultura pop.

La 68 de ani, povestea ei rămâne una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni din lumea divertismentului: o combinație de talent, ambiție, controverse și o permanentă dorință de a nu rămâne niciodată aceeași artistă.