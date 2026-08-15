Afecțiunile care nu permit unei persoane să conducă. Ce trebuie să știe cei care vor să dea de carnet, potrivit unui medic

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a pierdut controlul volanului în seara de marți, 11 august, moment în care a pătruns pe trotuar și a izbit un grup de pietoni, chiar în centrul Brașovului. Două persoane au murit, iar a treia a ajuns în stare critică la spital. Șoferul ar fi suferit o criză epileptică în timp ce conducea. Așadar, ce afecțiuni sunt incompatibile cu șofatul?

Afecțiunile care sunt incompatibile cu un permis de conducere

Probleme cu vederea

Vederea este esențială în trafic, iar afecțiunile care reduc acuitatea vizuală sub limitele legale pot duce la pierderea dreptului de a conduce. Cataracta severă, glaucomul avansat sau degenerescența maculară afectează câmpul vizual și capacitatea de a percepe corect distanțele.

Persoanele care au vedere dublă sau nu disting culorile semaforului pot primi restricții suplimentare, iar în unele cazuri conducerea devine imposibilă. Aceste probleme sunt evaluate periodic, iar medicul oftalmolog stabilește dacă șofatul este sigur.

Boli neurologice

Bolile neurologice pot afecta coordonarea, reflexele și starea de conștiență. Epilepsia este una dintre cele mai cunoscute afecțiuni care impun restricții, iar conducerea este permisă doar după o perioadă fără crize, stabilită de medic.

Accidentul vascular cerebral recent poate afecta mobilitatea și atenția, iar boala Parkinson în stadii avansate provoacă tremor și reacții întârziate. Scleroza multiplă severă poate afecta atât coordonarea, cât și vederea, ceea ce face condusul periculos.

Boli cardiologice

Bolile inimii pot provoca episoade de pierdere bruscă a stării de conștiență. Angina instabilă, insuficiența cardiacă severă, aritmiile grave sau sincopele de cauză cardiacă sunt afecțiuni care pot duce la interzicerea condusului. Persoanele cu stimulator cardiac pot conduce doar cu aviz medical, iar evaluările periodice sunt obligatorii pentru a preveni riscurile.

Legislația prevede evaluări stricte pentru persoanele cu tulburări psihice severe. Depresia profundă, cu risc suicidar, poate afecta capacitatea de concentrare și deciziile la volan. Tulburările psihotice, însoțite de halucinații sau pierderea contactului cu realitatea, fac condusul imposibil.

Boli psihice

Dependențele de alcool sau droguri sunt incompatibile cu șofatul până la remisie, iar tulburările cognitive, precum demența sau Alzheimer, afectează orientarea și memoria, ceea ce poate duce la pierderea permisului.

Afecțiuni endocrine

Unele boli endocrine pot provoca episoade de pierdere a conștienței. Diabetul cu hipoglicemii frecvente este una dintre cele mai riscante situații, deoarece o scădere bruscă a glicemiei poate duce la pierderea controlului asupra vehiculului. Hipertiroidismul sever poate provoca agitație, tremor și tahicardie, afectând atenția. Afecțiunile tiroidiene netratate pot influența capacitatea de concentrare.

Afecțiuni locomotorii

Conducerea necesită mobilitate și coordonare. Paraliziile membrelor, amputațiile care împiedică folosirea pedalei sau volanului și artrita severă pot face condusul imposibil fără dispozitive adaptate. Evaluarea medicală stabilește dacă persoana poate conduce în siguranță sau dacă are nevoie de adaptări speciale ale vehiculului.

Ce spune un medic

Doctorul Radu Țincu, șeful secției de terapie intensivă de la Spitalul Floreasca, a explicat la Digi24 că există situații în care persoane cu boli cronice pot conduce, dacă sunt atent monitorizate și dacă afecțiunea este controlată medical. Deși unele boli netratate sunt incompatibile cu șofatul, tratamentul corect și evaluările periodice pot permite menținerea permisului.

Medicul a subliniat că „anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale”. În cazul epilepsiei, de exemplu, un pacient poate conduce doar dacă urmează tratamentul și nu a avut nicio criză timp de un an. „Dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog”, a explicat specialistul.

Situația este similară și pentru persoanele cu diabet. Riscul de hipoglicemie severă poate duce la pierderea stării de conștiență, însă dacă boala este controlată, șofatul este permis. „Dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog, poate să conducă”, a precizat Radu Țincu.

Există și afecțiuni care permit conducerea cu anumite adaptări ale vehiculului. În cazul hipoacuziei bilaterale, medicul spune că se pot face modificări tehnice pentru a compensa deficitul de auz: „Hipoacuzia bilaterală poate să beneficieze de conducere cu modificarea unor parametri ai mașinii, cum ar fi mărirea oglinzilor retrovizoare”.

În final, doctorul a subliniat că supravegherea medicală constantă este esențială: „Pacienții cu boli cronice trebuie să fie supravegheați permanent de medicul de specialitate, care să fie sigur că tratamentul controlează complicațiile ce pot duce la pierderea stării de conștiență”.