Câinele sau muntele? Testul care spune ce ascunzi în suflet. Răspunsul te poate surprinde

Iluziile optice sunt unele dintre cele mai interesante și accesibile modalități prin care ne putem testa percepția. O imagine aparent simplă poate ascunde mai multe elemente, iar ceea ce observăm prima dată poate spune, cel puțin la nivel de divertisment, câte ceva despre felul în care privim lucrurile.

Important de precizat este că astfel de teste nu reprezintă evaluări psihologice validate științific. Ele trebuie privite mai degrabă ca o formă de divertisment și ca un exercițiu interesant de observare și autocunoaștere.

Testul de personalitate care dezvăluie trăsături despre personalitatea ta

Pe rețelele de socializare a devenit viral un test de personalitate care a stârnit interesul multor utilizatori dornici să afle lucruri noi despre propria personalitate. În imaginea de mai sus, cei de acasă sunt provocați să spună ce observă prima dată: un câine sau un munte.

Ei bine, răspunsul ales poate scoate la iveală anumite trăsături emoționale și aspecte ale personalității pe care este posibil să nu le fi conștientizat până acum. Potrivit interpretării acestui test, ceea ce îți atrage atenția la prima vedere poate spune câte ceva despre felul în care reacționezi în anumite situații și despre modul în care privești lucrurile.

Ce înseamnă dacă ai văzut un câine

Cei care observă câinele înaintea muntelui sunt descriși ca fiind persoane care, în interior, pot fi mai anxioase și nesigure decât lasă să se vadă. În exterior, însă, încearcă să transmită că nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Acești oameni se simt cel mai bine atunci când lucrurile decurg conform planului. Atunci când apar situații neprevăzute sau lucrurile nu ies așa cum și-au imaginat, pot deveni ușor frustrați și pot resimți mai puternic dezamăgirile.

Totodată, pun mare preț pe promisiuni și pe respectarea cuvântului dat. Atunci când cineva nu își respectă promisiunea, poate fi foarte greu să treacă peste moment, să ierte sau să uite.

Ce înseamnă dacă ai văzut muntele

Persoanele care observă muntele la prima vedere sunt descrise ca fiind oameni cu suflet bun și o fire relaxată. Nu obișnuiesc să se consume din cauza conflictelor mărunte și preferă să treacă repede peste neînțelegeri, considerând că uneori este mai bine să-i lase pe ceilalți să aibă ultimul cuvânt.

Chiar dacă pot părea uneori lipsite de inițiativă, aceste persoane sunt muncitoare și nu renunță ușor atunci când își propun ceva. Sunt dispuse să depună efort chiar și atunci când știu că nu vor avea neapărat ceva de câștigat.

Pentru ele, este important să evite conflictele inutile și să privească obstacolele și dezamăgirile într-o manieră pozitivă, fără să transforme fiecare problemă într-o ceartă, potrivit Jagranjosh.com.