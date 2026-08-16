 Loredana Groza, apariție neașteptată. Artista a atras toate privirile într-o ținută transparentă
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FotoLoredana Groza, apariție neașteptată. Artista a atras toate privirile într-o ținută transparentă

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Loredana Groza continuă să surprindă prin aparițiile sale. La 56 de ani, artista a atras din nou atenția în mediul online după ce a publicat imagini în care poartă o ținută transparentă, de tip plasă, care este acoperită în partea din spate.

Loredana Groza / Foto: Instagram
Loredana Groza / Foto: Instagram

Cântăreața este cunoscută pentru aparițiile spectaculoase de la concerte, unde alege frecvent ținute îndrăznețe. De această dată, imaginile publicate pe rețelele de socializare au stârnit numeroase reacții din partea celor care o urmăresc.

Fotografia a fost realizată într-un lift, iar Loredana Groza pozează în centrul încăperii, sprijinită de balustradele laterale. Artista poartă o ținută de tip plasă, de culoare neagră, peste care poate fi observat un body. Apariția este completată de o pereche de încălțări în nuanțe deschise.

Vedeta a ales să însoțească fotografia de un mesaj foarte scurt, scris în limba engleză: „Meet me at the top. 🔥”, care poate fi tradus prin „Ne vedem în vârf. 🔥”.

Fotografia care a atras atenția urmăritorilor

Imaginea a fost publicată pe contul de Instagram al Loredanei Groza, iar reacțiile nu au întârziat să apară. 

Printre cei care au reacționat se află și Cătălin Botezatu, care i-a transmis artistei un mesaj entuziast: „DIVA TOTALĂ!!!!”, însoțit de mai multe emoji-uri cu inimioare.

Fotografia surprinde o atmosferă elegantă, cu suprafețe metalice și oglinzi în interiorul liftului. Loredana apare cu părul blond lăsat liber, iar ținuta este elementul central al imaginii.

Loredana Groza într-o ținută provocatoare / Foto: Instagram
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Loredana Groza într-o ținută provocatoare / Foto: Instagram

Loredana Groza continuă să-și surprindă fanii

Artista este prezentă constant în mediul online, unde împărtășește imagini din activitatea sa și momente în care își pune în valoare stilul vestimentar.

De această dată, Loredana a optat pentru o apariție îndrăzneață, iar mesajul ales pentru fotografie completează imaginea. „Meet me at the top” este singurul text transmis de artistă alături de fotografie, fără alte explicații.

Postarea a generat reacții inclusiv din partea unor persoane cunoscute din industria de divertisment. Comentariul lui Cătălin Botezatu se numără printre cele mai vizibile reacții din captura publicată.

Prietenia dintre Loredana Groza și Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a fost invitat special la Young Island Festival, la Bacău, unde Loredana a susținut un recital.

Înainte de concert, cei doi s-au întâlnit la hotelul în care au fost cazați artiștii prezenți la festival. Au stat de vorbă, iar designerul i-a făcut Loredanei o surpriză, oferindu-i un buchet de flori de busuioc proaspete.

Relația de prietenie dintre Cătălin Botezatu și Loredana Groza este una de lungă durată. La Bacău, artista nu a ratat ocazia de a-i face un compliment designerului, adresându-i-se direct de pe scenă.

„Cel mai sexy bărbat din România!”, i-a spus Loredana Groza lui Cătălin Botezatu, în fața publicului de la Young Island Festival.

Artista a vorbit și despre prietenia lor și despre momentul în care l-a cunoscut pe designer.

„Am trăit niște momente fantastice împreună, am avut șansa să parcurgem niște epoci foarte diferite de cea de astăzi și să rămânem puternici, în picioare, relevanți pentru atâtea generații care s-au schimbat și s-au schimbat”, a declarat Loredana Groza.

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