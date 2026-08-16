 Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”
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Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”

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Artistul de muzică populară Lupu Rednic nu vrea să renunțe la procesul intentat lui Cuzin Toma, „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” (PRO TV). Reclamantul ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre scandalul cu celebrul actor, care l-a tot amânat cu plata pentru recitalul susținut la Tulcea, în cadrul unui eveniment. 

Cuzin Toma nu le-a mai achitat onorariul, după un eveniment desfășurat anul trecut, în Tulcea
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Cuzin Toma nu le-a mai achitat onorariul, după un eveniment desfășurat anul trecut, în Tulcea

Lupu Rednic: „Toma nu ne-a mai căutat, ca să discutăm”

Scandalul a debutat, de fapt, anul trecut, după ce soții Cornelia și Lupu Rednic au fost invitați de actorul Cuzin Toma, la Festivalul de artă „Film în sat”, desfășurat în Tulcea, în comuna Murighiol, din inima Deltei Dunării. Nici în ziua de azi ei nu au mai fost plătiți, conform contractului semnat: 

„Toma mi-a tot promis că-mi va plăti banii, inițial mi-a zis că are niște probleme financiare, tot amâna, îmi zicea să îl mai păsuiesc, apoi nu mi-a mai răspuns la telefon. Este vorba despre suma pe care o primim, în general, la spectacole, la nivelul nostru.

„De proces se ocupă avocata noastră”

Mergem înainte cu procesul, nu renunțăm, se ocupă avocata noastră. Nu ne-a mai căutat de atunci, nu ne-a sunat, ca să discutăm despre această situație, nici măcar când a aflat că l-am chemat la tribunal, ca să ne facem dreptate. Oricine poate să greșească, dar depinde și de om...”, a menționat Lupu Rednic exclusiv pentru Click!

„Am mai fost țepuiți și de alt organizator de spectacole.” Și-au recuperat banii tot în instanță

Însă Lupu Rednic a mai trecut printr-o situație asemănătoare, după un alt recital susținut cu soția lui, Cornelia Rednic. Și în acel caz și-a căutat dreptatea în instanță. Într-un final, și-a recuperat banii cuveniți din concert: 

„S-a mai mai întâmplat să fim țepuiți, am mai avut o problemă la Zilele Ludușului, și acolo a fost tot o situație asemănătoare. Noi lucrăm corect, legal, avem contract semnat, n-am mers pe vorbe. În acel caz, tot așa, l-am dat în judecată și am câștigat banii în instanță, a fost pusă în executare acea persoană”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Lupu și Cornelia Rednic au avut probleme financiare la începutul căsniciei

Cornelia și Lupu Rednic au muncit mult pentru a trece peste problemele financiare avute în anii tinereții. La începutul căsniciei doar visau că vor deveni cândva artiști: 

„Eu și Lupu ne-am căsătorit de foarte tineri, din dragoste. Dar nu am pornit-o chiar de la lingură, pentru că ne-au mai ajutat și părinții cu ce aveam strict nevoie. A fost greu pentru că, la început, ne lipseau banii, au fost anii grei de șomaj. Dar, sincer vă spun, nu am avut vreodată sentimentul că sunt nefericită, din acest motiv.

„Lipsa banilor ne-a ambiționat să răzbim în viață”

N-am avut atunci nu știu ce pantofi sau atâtea haine și mașină, dar ne era bine. Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață. Soțul meu era mult mai matur, el m-a încurajat să pornim pe acest drum al cântecului popular autentic, să fim reprezentanții Maramureșului nostru iubit”, a precizat solista de muzică populară Cornelia Rednic, exclusiv pentru Click!

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