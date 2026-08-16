Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic

Anna Lesko, Șerban Copoț, solistul trupei Animal X, și Gherghina Stancu au, în fiecare iarnă, cămara plină cu bunătăți. Iată cum prepară roșiile marinate, dar și dulceața de trandafiri, care poate fi folosită și în ameliorarea unor afecțiuni. Iar vinetele coapte sunt o bunătate, ne asigură Șerban Copoț!

1/10 Anna Lesko are zeci de rețete. Le învață pe tinerele gospodine cum să gătească

Șerban Copoț a copt 120 de kilograme de vinete: „Sunt DJ Vânătă!”

Șerban Copoț, solistul trupei Animal X, a trecut zilele astea la treabă, ajutându-și soția la coacerea vinetelor. Pentru că au o familie numeroasă, și cantitatea de legume este pe măsură. Artistul a postat un comentariu amuzant, din bucătărie:

„Mixez la Untold! DJ Vânătă. Am 120 de kilograme de mixat, aici, la foc. Facem cam 120 kg, le punem la congelat și avem tot anul, până în august viitor. Anul trecut am pus 100 de kilograme, dar nu ne-au ajuns”, a menționat el, pe contul de Facebook.

Cum se prepară vinetele congelate. Atenție, nu se spală, după ce le curățați!

Iată modul de preparare: se coc vinetele, de mărime medie, apoi se pun într-un vas la răcit și se presară sare. După ce se răcesc se curăță de coajă. Atenție, nu se spăla vinetele, după ce le curățați, pentru a nu-și pierde gustul!

Apoi, vinetele se așază pe un tocător de lemn înclinat sau se pun într-o sită din plastic și se lasă la scurs, mai mult de o oră. Se pun în pungi, pe porții. Din vinetele congelate puteți prepara o delicioasă salată, zacuscă sau le puteți adăuga și la tocănița de legume.

Cum prepară Gherghina Stancu dulceața de trandafiri?

Solista de muzică populară Gherghina Stancu are curtea plină de trandafiri, în Argeș, la Râca, locul de poveste unde s-a născut și de unde a învățat atâtea secrete culinare, de la bătrânii satului. Ea e expertă în dulceață de trandafiri:

„Am foarte mulți trandafiri, în curte, la mine la țară, la Râca, din cei speciali, în nuanțe de mov, alb și roșu, prepar și dulceață. Nu este greu deloc și are o aromă aparte. Adun petalele dimineața, când trandafirii sunt înfloriți, când încep să râdă la soare, atunci sunt o frumusețe! Apoi, înlătur partea albă a petalelor și le spăl foarte bine cu apă rece.

„Se fierbe dulceața la foc domol”

Aveți nevoie de: 300 de grame de petale de trandafiri, de un litru de apă, de 700 de grame de zahăr și de un plic cu sare de lămâie. Frecăm petalele, după ce s-au scurs bine, cu sarea de lămâie. Apoi preparăm siropul, în felul următor: punem apa la fiert, împreună cu cantitatea de zahăr. Când siropul este gata, adăugăm petalele de trandafiri și le lăsăm la fiert, la foc domol, încet. Nu mai adăugăm nimic, e fără pic de conservanți”.

„Această dulceață e bună pentru durerile de stomac!”

Gherghina Stancu ne-a împărtășit și trucul ei, pentru păstrarea conservelor pe timpul iarnii:

„Dulceața o turnăm în borcane, cât este ușor fierbinte, și strângem capacele. Borcanele le întoarcem mai apoi cu fundul în sus, pentru a nu prinde aer, și le acoperim cu o față de masă, până se răcesc.

Această dulceață este bună pentru durerile de stomac, e minunată și parfumată. Servesc acest desert delicios musafirilor. Dragostea pentru natură ne aduce sănătate!”, mai spune Gherghina Stancu, exclusiv pentru Click!

Rețeta delicioasă de roșii marinate a Annei Lesko

Și Anna Lesko e o gospodină desăvârșită. Iată rețeta de roșii marinate, pe care o găsiți pe blogul personal. De altfel, de câțiva ani, solista le învață pe tinerele gospodine cum să gătească cele mai gustoase mâncăruri:

Aveți nevoie de: 4 kg roșii, un borcan de 1,5 litri, 4 căței de usturoi, 3-4 foi de dafin,3-4 flori de mărar uscat, 1 linguriță cu piper boabe, un pumn de fire de țelină. Mai aveți nevoie de 1-2 ardei iute, 5-6 rondele de ceapă, 1 morcov tăiat, câteva fire de mărar proaspăt, frunze de țelină, o lingură rasă cu sare, 2 linguri rase cu zahăr, 2 pastile de aspirină, apă cât cuprinde.

Pentru început, puneți în borcan usturoi, trei foi de dafin, mărar uscat, boabe de piper și țelină. Foile de dafin conferă un gust unic. Adăugați roșiile astfel încât să nu rămână mult spațiu liber între ele, dar și rondele de ceapă și câțiva ardei iuți.

Înveliți borcanele cu o pătură groasă

Se adaugă mărarul verde, iar printre roșii se pun și morcovi, tot așa, tăiați rondele. Se toarnă apoi apă clocotită și se lasă să se răcească 30 de minute, se toarnă într-un vas și se pune din nou la fiert. Se toarnă din nou apa clocotită peste roșii, se pune capacul, se lasă din nou o jumătate de oră să se răcească și se pune apa la fiert pentru a treia oară.

Se pun în borcan: o lingură cu sare, 2 linguri rase cu zahăr și două aspirine și se toarnă apa clocotită pentru ultima oară. Se înfiletează foarte bine capacul și se întoarce borcanul. Înveliți borcanele cu o pătură groasă și lăsați așa, timp de 24 de ore, apoi se pot depozita în cămară.