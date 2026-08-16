Cum se simte Alina Pușcău după ce a început tratamentul împotriva cancerului.: „Am vrut să mă duc la biserică, dar nu am putut”

Alina Pușcău își ține urmăritorii la curent cu starea ei de sănătate și vine cu un nou mesaj. Aceasta le-a dezvăluit fanilor săi că se simte rău, iar tratamentul pe care îl urmează este din ce în ce mai dificil.

În același timp, fostul model internațional încearcă să păstreze o atitudine pozitivă și își pune speranța în Dumnezeu. Aceasta a mărturisit că și-a dorit foarte mult să ajungă la biserică, însă nu a reușit pentru că i-a fost rău.

Cum se simte Alina Pușcău, după ce a început tratamentul

Alina Pușcău vine cu noi informații despre starea ei de sănătate. Aceasta a intenționat să meargă la biserică, însă nu a reușit deoarece s-a simțit rău din cauza tratamentului împotriva cancerului. În același timp, fostul model internațional le încurajează pe toate femeile care se confruntă cu această boală cruntă.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni”, a spus ea într-un video publicat pe Instagram.

Cu toate acestea, Alina Pușcău și-a adunat toate puterile și a reușit să iasă din casă, pentru a se bucura puțin de soare și de compania prietenilor. Acest lucru a făcut-o să se simtă mai bine.

„Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

Ce i-a spus modelul lui Dan Alexa

Dan Alexa a declarat că ține legătura cu Alina în toată această perioadă. Cei doi au avut convorbiri telefonice, dar au discutat și prin mesaje. Antrenorul este marcat profund de diagnosticul modelului, mai ales că a fost anunțat de faptul că boala s-a agravat.

„Cu două zile înainte să dea acel mesaj, ne-a scris nouă pe grup și apoi am sunat-o, am vorbit cu ea, mi-a spus că s-a agravat, să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu. Era căzută, lucrul vital pentru ea în momentul ăsta este să fie pozitivă. Pare un om foarte naiv, dar puternic. E foarte pozitivă în tot ceea ce face și asta o ajută în momentul ăsta. Îmi doresc foarte mult să reușească, i se face un tratament revoluționar, o nouă testare. Nici nu vreau să mă gândesc că i se poate întâmpla ceva.”, a declarat Dan Alexa, la „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz